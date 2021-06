Bmt, il turismo campano riparte dalle aree interne: sabato workshop alla Mostra d’Oltremare

In occasione delle iniziative in programma nell’ambito della Borsa Mediterranea del Turismo, che si terrà alla Mostra D’Oltremare di Napoli, la III Commissione speciale regionale Aree Interne, presieduta dal consigliere reginale Michele Cammarano, terrà un workshop dal titolo “Aree Interne e Turismo ecosostenibile”.

Con il presidente Cammarano, che aprirà i lavori, saranno presenti l’assessore al Turismo della Regione Campania Felice Casucci, il professore Pierfrancesco Fiore, docente all’Università di Salerno, la presidente Aps ParvaRes–Destination Manager Borghi Mafalda Inglese e il Generale dell’Arma dei Carabinieri e già ministro dell’Ambiente Sergio Costa. Modererà i lavori il giornalista Maurizio Varriano, Coordinatore dell’Associazione Borghi d’Eccellenza.

“Dobbiamo puntare al potenziamento delle aree interne della Campania – sottolinea il presidente della Commissione Aree Interne Cammarano – per ridare ossigeno al comparto turistico, pesantemente danneggiato dell’emergenza pandemica. Non è un caso che il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, fra i 10 progetti tesi a supportare il settore da comprendere nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, abbia introdotto un piano nazionale per il recupero dei borghi, la riqualificazione dei centri storici e del patrimonio edilizio rurale per intercettare la domanda di turismo sostenibile con un coinvolgimento delle aree periferiche italiane”.