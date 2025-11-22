Bmt Innovation, la borsa mediterranea del turismo apre le porte sul futuro

di Marco Milano

A Napoli l’edizione 2026 della fiera del turismo organizzata da Progecta lancia una proposta “con spazi riservati a innovazione e intelligenza artificiale, all’America’s Cup, al lusso e ai nuovi turismi e ripropone a grande richiesta alcuni momenti ‘must’ di edizioni precedenti”. Obiettivo

“BMT Innovation” per la ventinovesima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo, la fiera del turismo leader nel sud Italia e nelle isole, in programma a Napoli, alla Mostra d’Oltremare, dal 12 al 14 marzo 2026. “Innovation” è il tema guida che presenta come focu “guardare al futuro, ma con un occhio al passato della borsa che quasi trenta anni fa per prima ha dato il via alla felice stagione delle fiere targate Progecta, l’azienda amministrata da Angioletto de Negri che ha fatto di Napoli e della storica sede della Mostra d’Oltremare uno dei principali poli fieristici italiani”. Alla BMT spazio all’intelligenza artificiale non più soltanto come tema di discussione e confronto “ma la realtà con cui il anche mondo del turismo sta cominciando a dialogare”. E in questo senso per fare il punto sullo stato dell’arte, BMT 2026 ospiterà la sezione “BMT Innovation” con la presenza delle aziende che si occupano dello sviluppo tecnologico di sistemi di programmazione, acquisti e valutazione di prodotto e servizi. E saranno loro e alcuni dei principali opinion leaders del sistema, presenti all’evento, si svilupperà il dibattito per comprendere le nuove rotte del turismo o, meglio, dei turismi. “Quello dell’intelligenza artificiale e della digitalizzazione delle imprese – spiegano in una nota dalla BMT Napoli – è un tema particolarmente sensibile per le imprese campane che, secondo i dati 2024 dell’osservatorio MECSPE, utilizzano già l’AI nei propri processi produttivi in misura di 1 imprenditore su 4 mentre più di 6 imprenditori su 10 cercano di comprendere come implementare questa nuova tecnologia. Si tratta di dati considerevolmente più alti di quelli nazionali che confermano la spiccata volontà di innovazione presente in Campania e nel sud Italia, lo stesso territorio che, per definizione del Governo, traina lo sviluppo del Paese Italia”. Altro tema dell’appuntamento di primavera sarà l’America’s Cup. I protagonisti italiani e internazionali del turismo, potranno, dunque, approfondire l’evento sportivo più atteso a Napoli nei prossimi anni e anche quello a cui sarà legato l’ulteriore atteso balzo dei numeri del turismo in Campania.

In programma workshop dedicati e momenti di confronto con istituzioni, circoli nautici e organizzazione dell’evento. Inoltre, anche in ottica America’s Cup, dopo il battesimo nell’edizione 2025, nella prossima edizione di BMT tornerà l’area Napoli Luxury Destination, realizzata con la collaborazione di Napoli Convention Bureau per mettere in vetrina la rinnovata offerta “up level” del territorio che nei prossimi mesi sarà ampliata da nuovi hotel del segmento lusso che saranno inaugurati in edifici storici e di prestigio sotto le insegne di Marriott W, Radisson e Rocco Forte. E ancora, per sottolineare l’intenzione di “essere una borsa per definizione e per saldare ulteriormente il rapporto con tour operator e distribuzione turistica”, BMT annuncia di presentarsi come un contenitore rinnovato nella sua proposta, attenta alle evoluzioni del mercato. A marzo 2026 ci saranno aree tematiche dedicate alle Terme, al Turismo di prossimità, alle attività immobiliari legate al turismo, alla crocieristica.

Come accade da quasi trenta anni alla Mostra d’Oltremare, nel programma BMT sono confermati i classici workshop di prodotto riservati all’incontro fra l’offerta italiana e la domanda internazionale rappresentata da buyers provenienti da tutto il mondo. Infine, ci saranno uno dei momenti particolarmente apprezzati da visitatori ed ospiti nel passato come la Grande Festa BMT, (prevista per la serata di venerdì 13 marzo 2026) e il Premio Mediterraneo, iconico riconoscimento della BMT, che quest’anno sarà assegnato alle aziende che nel passaggio da un secolo all’altro hanno voluto far parte della storia della Borsa Mediterranea del Turismo.