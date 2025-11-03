Bmt, turismo religioso e valorizzazione del territorio: successo a Paestum per il Meeting Anima

Un’atmosfera densa di emozione, partecipazione e interesse ha accompagnato giovedì 30 ottobre la presentazione del Meeting “Anima– Meeting del Turismo Religioso”, promossa dalla Provincia di Salerno nell’ambito della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, ospitata presso il Next – Nuova Esposizione Ex Tabacchificio di Capaccio Paestum. La sala gremita e l’attenzione del pubblico hanno testimoniato quanto il tema del turismo religioso, oggi più che mai, rappresenti un ponte tra fede, cultura e sviluppo del territorio.

“ANIMA” nasce come progetto capace di unire la dimensione spirituale con quella del turismo sostenibile, valorizzando i luoghi della fede come spazi di incontro, bellezza e comunità. Un momento di confronto aperto tra Chiesa, istituzioni e territorio, che ha visto la partecipazione di numerose autorità religiose e civili, accomunate dalla volontà di promuovere una Campania che riparte anche dalla sua anima.

Particolarmente significativi gli interventi di S.E. Andrea Bellandi, Arcivescovo Metropolita di Salerno-Campagna-Acerno, di S.E. Giuseppe Giudice, Vescovo di Nocera-Sarno, e di S.E. Orazio Soricelli, Vescovo di Amalfi-Cava de’ Tirreni, che hanno offerto riflessioni profonde sul valore del patrimonio religioso e artistico come strumento di crescita spirituale e culturale. A loro si sono uniti don Giuseppe Radesca, Vicario generale della Diocesi di Teggiano-Policastro in rappresentanza di S.E. Antonio De Luca, e don Angelo Tabasco, incaricato diocesano per il Turismo e il Tempo Libero, in rappresentanza di S.E. Vincenzo Calvosa, Vescovo di Vallo della Lucania. Tutti hanno sottolineato la necessità di promuovere una rete di accoglienza che unisca fede, arte e natura, per accompagnare il visitatore in un’esperienza autentica e profonda.

A rappresentare le istituzioni civili, Michela Cimino, Sindaco di Padula, e Gaetano Paolino, Sindaco di Capaccio Paestum, hanno portato il loro saluto, evidenziando come il turismo religioso possa diventare una risorsa strategica per la valorizzazione dei piccoli comuni, generando economia e custodendo identità.

Il Consigliere provinciale con delega al Turismo e alle Finanze, Pasquale Sorrentino, ha illustrato la visione alla base del progetto con parole che hanno colpito nel segno:

“Il Meeting del Turismo Religioso nasce dall’impegno della Provincia di Salerno, con il sostegno della Regione Campania, e raccoglie l’invito di Papa Francesco a favorire occasioni di incontro e dialogo tra i popoli, ancor più nell’anno giubilare 2025. I siti religiosi, i cammini, le opere umane materiali e immateriali si danno appuntamento alla Certosa di Padula dal 5 al 7 dicembre. ANIMA è un viaggio. Introspettivo, ma da compiere insieme.”

Durante l’incontro, Antonella Guerra, del Team ANIMA, ha presentato il marchio e i contenuti del Meeting, sottolineando come il turismo religioso possa trasformarsi in un motore di rinascita per le comunità locali: “È un turismo dell’incontro – ha spiegato – che mette al centro le persone, le tradizioni e la memoria dei luoghi. La fede è il filo che lega il passato al presente, restituendo ai territori il loro valore più autentico.”

L’evento si è concluso in un clima di entusiasmo e condivisione, tra applausi e parole di apprezzamento, a conferma del forte interesse per un tema che unisce la dimensione spirituale con quella sociale e culturale. Il successo della presentazione è stato un segnale chiaro: la provincia di Salerno crede in un turismo dal cuore umano, capace di parlare al mondo attraverso i valori della fede, dell’arte e dell’accoglienza.

“ANIMA” si prepara ora al suo appuntamento centrale, in programma dal 5 al 7 dicembre alla Certosa di Padula, dove si ritroveranno istituzioni, operatori e comunità per dare vita a un vero e proprio viaggio dell’anima, in cui la spiritualità incontra la bellezza dei territori e il desiderio di costruire insieme un futuro di coesione e crescita.

Un sentito ringraziamento è andato agli ospiti, ai relatori, alle autorità civili e religiose e a tutti coloro che hanno contribuito al successo di una giornata che ha acceso i riflettori su una Campania che riscopre sé stessa partendo dalla sua anima più profonda.