Bmw 320e Touring, la piccola ibrida plug-in per famiglie e aziende

Bmw propone la doppia personalità della Touring 320e fatta su misura per l’auto familiare e per quella aziendale. Prezzi a partire da 40.500 euro. La versione Advantage (da 43.950 euro) offre vantaggi tangibili per il cliente grazie a numerosi equipaggiamenti funzionali che migliorano il comfort e la sicurezza. La versione Sport (da 46.150 euro) ed ancora la versione Luxury (da 47.850 euro), quindi la M Sport Pack e la M340i xdrive Touring (da 72.700 euro). La nuova Touring dispone della tecnologia eDrive di quarta generazione. Un marchio che continua la sua offensiva nel settore dei veicoli con sistema di guida elettrificati che comprenderà 25 veicoli elettrificati entro il 2023. Il sistema ibrido plug-in consiste in un Motore a benzina 4 cilindri da 2 litri con 63 cv ed un propulsore elettrico con una potenza massima di 163 cv. Insieme generano una potenza di sistema fino a 120 kW/204 cv. L’interazione intelligente tra il motore a combustione e quello elettrico offre il piacere di guida tipico del Gruppo tedesco, specifico dell’ibrido, ed una ammirevole efficienza. I due propulsori trasmettono la loro coppia motrice alle ruote posteriori mediante il cambio Steptronic a 8 rapporti con accelerazioni e caratteristiche di guida sportiva.

Il DNA di questo modello si evidenzia subito a prima vista. Il frontale ha un design moderno ed appiattito e reinterpreta l’interazione tra la caratteristica doppio rene ed i proiettori anteriori enfatizzano la sportività estrema in strada. Linee ben definite e superfici morbide creano la silhouette tipicamente Touring dalla spalle larghe per trasmettere pura forza e garantire la migliore aerodinamica. Questa combinazione tra eleganza e sportività trova seguito nell’abitacolo per garantire tutto il comfort moderno e la massima funzionalità. Questa 320e Touring è dunque una plug-in hybrid. Rappresenta la Serie 3 più evoluta e tecnologica mai prodotta, un modello che rientra nell’offensiva green del brand tedesco. Scendendo nei dettagli questa Touring è una familiare efficiente, alternativa e dai consumi ridotti. Un motore turbo benzina, un’unità elettrica, un cuore che garantisce una notevole percorrenza chilometrica a zero emissioni ma anche prestazioni fuori dal comune. In modalità puramente elettrica il top velocistico è di 140 kmh. Il pacco batteria agli ioni di litio ha una capacità di 34 Ah nel ciclo WLTP, i consumi medi sono nell’ordine dei 50 km/litro.

Di serie è presente il sistema di recupero dell’energia in frenata così come i due cavi di ricarica. La batteria è ricaricabile sia ad una presa domestica tradizionale sia a una walbox: per passare dallo 0 all’80% della capacità totale della batteria occorrono circa 2 h e mezzo mentre per la ricarica completa occorrono 3,6 ore. Tramite il Bmw Live Cockpit Plus è possibile accedere ai servizi digitali con l’eDrive Zone in presenza di zone a traffico limitato e centri urbani, la vettura entra automaticamente in modalità zero emissioni (in Italia il servizio è attivo a Roma, Milano e Torino). Folta la lista degli accessori di serie nonostante la presenza del pacco batterie la capacità di carico della station wagon spazia da 410 a 1420 litri. Durante la guida in elettrico viene emesso un sound tipico delle Bmw elettrificate che avvisa eventuali pedoni e ciclisti dell’avvicinamento della vettura. Tramite My Bmw App è possibile via smartphone in remoto agire su diversi comandi della vettura. Va ricordato che sono previste anche alimentazioni Diesel nella Touring.

