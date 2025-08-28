BMW Berlino si rinnova: con Grivan Group e B+M nasce la nuova linea smart di verniciatura moto

Lo stabilimento BMW Motorrad di Berlino, cuore produttivo delle due ruote della Casa bavarese, ha intrapreso un progetto di ammodernamento della linea di verniciatura affidandosi a due partner strategici: Grivan Group, specialista nei sistemi di movimentazione, e B+M Surface Systems, leader negli impianti di verniciatura industriale.

Tecnologia e reputazione

L’obiettivo era chiaro: rendere più veloce, preciso ed efficiente ogni passaggio della verniciatura. BMW ha scelto Grivan Group per la sua esperienza nei conveyor modulari personalizzati e B+M per la capacità di progettare impianti robotizzati di ultima generazione.

Il nuovo impianto combina la tradizione artigianale tedesca con la tecnologia italiana, realizzando una linea produttiva che coniuga cura estetica, efficienza e sostenibilità.

Conveyor intelligenti e IoT

La linea è equipaggiata con conveyor intelligenti, dotati di sensori IoT e software di controllo in grado di regolare dinamicamente la velocità e i tempi di sosta. Le scocche si adattano automaticamente alle diverse fasi di pretrattamento, verniciatura e asciugatura, con riduzione degli sprechi e maggiore uniformità di risultato.

Grazie alla modularità, è possibile gestire diversi modelli e colori con pochi clic, senza interrompere la produzione.

Una linea su misura per le due ruote

La verniciatura delle moto richiede soluzioni specifiche: superfici più complesse, geometrie particolari e una maggiore varietà cromatica rispetto all’automotive. Per questo Grivan Group ha sviluppato un sistema che permette rotazioni e inclinazioni controllate, garantendo la massima qualità estetica e funzionale.

Inoltre, i conveyor dialogano in tempo reale con i robot B+M, sincronizzando ogni movimento. Il monitoraggio predittivo evita guasti imprevisti e assicura continuità operativa.

“Questa collaborazione con BMW e B+M dimostra che il nostro know-how è riconosciuto a livello internazionale. Abbiamo creato una soluzione che unisce precisione, affidabilità e flessibilità.” – Daniela Inguaggiato, CEO Grivan Group

Vantaggi per BMW e per l’intero settore

La nuova linea permette a BMW di aumentare la produttività, offrendo finiture più resistenti e un ventaglio di opzioni cromatiche più ampio. La flessibilità del sistema supporta la produzione di serie limitate e personalizzazioni, un segmento in forte crescita nel premium market delle due ruote.

Sul piano ambientale, i conveyor intelligenti contribuiscono a ridurre consumi ed emissioni, aprendo la strada a un futuro più sostenibile per l’industria motociclistica.

Conclusione

La partnership tra BMW, B+M e Grivan Group è un esempio concreto di come l’innovazione nasca dall’integrazione di competenze diverse. Con conveyor intelligenti e sistemi modulari, Grivan Group si conferma fornitore di impianti su misura, efficienti e sostenibili.

Grazie a questa collaborazione, la verniciatura delle motociclette compie un salto di qualità: processi più veloci, prodotti più belli e un minore impatto ambientale.