BMW celebra la serata inaugurale alla Scala con una mostra fotografica

MILANO (ITALPRESS) – Il legame tra Bmw e il Teatro alla Scala di Milano si rinnova in occasione della serata inaugurale del 7 dicembre, di cui la filiale italiana della Casa di Monaco conferma il ruolo di Partner Ufficiale iniziato nel 2005. Per celebrare questa partnership BMW Italia ha deciso di organizzare una mostra fotografica intitolata “Omaggio alla Prima” nella House of BMW di via Monte Napoleone 12 che aprirà i battenti il 1° dicembre e sarà visitabile dal pubblico, gratuitamente, fino al 10 dicembre. Un percorso fotografico che ripercorrerà attraverso immagini dell’Archivio del Teatro alla Scala di Milano le ultime 12 “prime” del 7 dicembre. Sarà visibile anche il video con il “making of” del Don Carlo di Giuseppe Verdi in scena nel 2023, sui monitor della House of BMW.

“Per il BMW Group – ha dichiarato Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia – la cultura caratterizza ed influenza il nostro modo di stare ed investire sul mercato e di dare un segnale consistente della volontà di creare valore aggiunto per la società. Infatti, nel 2023 celebriamo 50 anni di impegno culturale a livello globale. E noi, in Italia condividiamo e interpretiamo questo approccio con altrettanta passione e un tocco lifestyle”. “Da qui – ha proseguito Di Silvestre – l’idea di creare un momento speciale per omaggiare la Prima della Scala e la nostra partnership. Presso la House of BMW in via Monte Napoleone 12, un luogo nato per condividere i valori del brand attraverso esperienze emozionali e memorabili con partners, clienti, giornalisti, apriremo al pubblico una mostra fotografica che racconta il nostro rapporto privilegiato con il Teatro alla Scala. Un rapporto nato più di 20 anni fa e che dal 2016 ci vede tra i soci fondatori sostenitori”.

“Come disse Stendhal nell’800 – ha poi concluso Di Silvestre – questo era e resta il più bel teatro del mondo e noi siamo orgogliosamente partner di un luogo di cultura che dona prestigio e fama all’Italia. Questa mostra fa parte di una serie lunghissima di iniziative di successo fatte insieme in questi oltre 20 anni, tra cui la “Scala in città” di cui siamo stati sostenitori anche nel 2023″.

foto: ufficio stampa Bmw Group Italia

(ITALPRESS).