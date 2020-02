Il BMW Group presenterà la sua prima Gran Coupé puramente elettrica il 3 marzo 2020 al Motor Show di Ginevra. La BMW Concept i4 apre una nuova era del piacere di guidare allo stato puro; offre una visione completamente nuova dell’eccellenza dinamica per cui BMW è celebre e fonde un design moderno ed elegantemente sportivo con la spaziosità e la praticità di una Gran Coupé a quattro porte, il tutto a zero emissioni locali. “La BMW Concept i4 porta l’elettrificazione al centro del marchio BMW”, afferma Adrian van Hooydonk, Senior Vice President BMW Group Design. “Il design è dinamico, pulito ed elegante. In breve: una perfetta BMW che è anche a zero emissioni”.

(ITALPRESS).

L’articolo BMW Concept i4, un primo sguardo proviene da Italpress.