Bmw conferma lo sviluppo di una nuova M5 Touring

MILANO (ITALPRESS) – I fan del marchio Bmw M possono aspettarsi un’ulteriore novità dell’offensiva di prodotto che continuerà fino al 2024. Eì stato infatti confermato che con la nuova edizione della Bmw M5 arriverà anche una variante Touring.

Come la futura Bmw M5 berlina, anche la variante Touring sarà dotata di un sistema di trazione parzialmente elettrificato sviluppato ex novo. Le sue caratteristiche prestazionali tipiche della M, così come la tecnologia del telaio precisamente messa a punto e perfezionata con sistemi innovativi, facilitano la dinamica di guida e l’agilità a un livello unico in questa classe di veicoli. I progressi evolutivi, il know-how acquisito nelle corse e le innovazioni pionieristiche nelle aree della trazione, delle sospensioni, dell’aerodinamica e della costruzione leggera hanno segnato la storia della Bmw M5. I motori a sei, otto e dieci cilindri, la tecnologia M TwinPower Turbo e le caratteristiche di alta velocità, l’impianto frenante composto con freni carboceramici M e la trazione integrale M xDrive sono solo alcune delle pietre miliari tecnologiche con cui questo modello ha ripetutamente ridefinito le massime prestazioni in una berlina adatta all’uso quotidiano. La settima generazione della Bmw M5 riprende questo concetto, con affascinanti innovazioni per un’esperienza prestazionale ancora più intensa. I test dei primi prototipi della nuova Bmw M5 Touring inizieranno nei prossimi giorni nel traffico urbano, sulle strade extraurbane e sulle autostrade nei dintorni di Monaco e presso la sede centrale della Bmw M GmbH a Garching. L’applicazione integrata di tutti i sistemi di trasmissione e di sospensione sarà poi effettuata per la nuova Bmw M5 Touring anche sulla Nordschleife del Nùrburgring, con l’obiettivo di garantire l’equilibrio ideale tra prestazioni sportive in pista e un comfort di guida superiore nella guida quotidiana e sulle lunghe distanze.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Bmw-