Bmw, Durante “Dal 2028 auto a idrogeno, avanti su elettrico”

VERONA (ITALPRESS) – Nella seconda giornata di Automotive Dealer Day si è parlato anche e soprattutto di elettrico. Un tema di grande attualità affrontato in un convegno dalla tematica centrale: “la distanza tra consumatore ed elettrico: come modellare la relazione per colmare il gap”. Una differenza ancora accentuata, con traguardi lontani da essere raggiunti. A cercare di indicare la rotta da seguire ci ha provato Gianluca Durante, direttore vendite di Bmw, con il marchio tedesco che rappresenta il primo venditore di elettrico in Europa, il secondo al mondo dietro Tesla.

“Intanto bisogna partire dal dato che l’elettromobilità non è l’unica via di sviluppo, anche se la principale. In quest’ottica – ha spigato – Bmw ha sempre portato avanti tutte gli sviluppi tecnologici in qualsiasi motorizzazione e dal 2028 presenterà una vettura alimentata completamente a idrogeno. Nel lungo periodo abbiamo chiaramente un forte sviluppo e interesse verso l’elettrico. L’apertura tecnologica ci permetterà di presentare 40 modelli nuovo o rivisti con tutte le motorizzazioni possibili. Altro tassello fondamentale è la rete vendita. Siamo molto orgogliosi della rete dei concessionari. Grazie a loro riusciamo ad avere numeri positivi sul mercato. Abbiamo instaurato un dialogo che definirei proattivo e reattivo con la nostra rete di distribuzione. Per colmare il gap che ancora c’è tra offerta di mercato elettrico e richiesta dei consumatori – ha aggiunto – credo non vi sia una ricetta comune, ma si possono individuare degli elementi chiave. Posso parlare della nostra esperienza che è quello di un approccio sistemico diviso in tipologia del prodotto con una sintesi tra costo e performance, iniziative commerciali con un dialogo continuo con la rete, una buona comunicazione e ultimo ma non meno importante il punto vendita attraverso il quale abbiamo ridefinito il processo di vendita. Sottolineerei la strategia di prodotto. Per questo abbiamo sette prodotti speciali, tre completamente elettrici e quattro ibridi, con contenuti e prezzo attrattivo già definiti a monte. A mio avviso quindi un approccio differenziato rispetto al resto della gamma per quanto concerne l’elettrico. Una filosofia che ci porta ad un’apertura a tutte le motorizzazioni ma con forte interesse verso l’elettrico”, ha concluso Durante.

-Foto: ab/Italpress-

(ITALPRESS).