Bmw Group collabora con Thaco per avviare produzione in Vietnam

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il BMW Group ha intrapreso una collaborazione con Truong Hai Auto Corporation (THACO) per avviare la produzione locale di veicoli BMW in Vietnam. La cooperazione amplierà la rete di produzione di veicoli del BMW Group in Asia, che ora comprende gli stabilimenti del BMW Group in India e Thailandia, gli stabilimenti in joint venture in Cina e gli stabilimenti partner in Malesia, Indonesia e ora in Vietnam. “Questo è un passo importante per il BMW Group nell’area Asia-Pacifico, in quanto cerchiamo di rafforzare la nostra presenza geografica nella regione”, ha dichiarato Michael Nikolaides, Senior Vice President BMW Group Production Network, Supply Chain Management. “Con questa decisione, il BMW Group ribadisce ancora una volta il suo principio strategico: la produzione segue il mercato”. Il BMW Group punta a una crescita equilibrata in tutti i mercati e continenti. Le economie emergenti in rapida crescita svolgono un ruolo centrale.

“Sono passati quasi cinque anni da quando abbiamo rilanciato il marchio BMW in Vietnam e abbiamo portato THACO a bordo come importatore ufficiale di veicoli BMW sul mercato. In questo periodo abbiamo coltivato un forte rapporto con il team THACO; la loro esperienza e il loro impegno per la crescita del marchio sono evidenti”, ha dichiarato Lars Nielsen, Managing Director di BMW Group Asia. “Il mercato vietnamita ha un potenziale di crescita a lungo termine e siamo entusiasti di fare questo passo avanti con THACO per produrre localmente alcuni dei nostri modelli più popolari, tra cui la BMW Serie 3, la BMW Serie 5, la BMW X3 e la BMW X5. Siamo anche ansiosi di portare ai nostri clienti in Vietnam il meglio di BMW, prodotto con orgoglio nel cuore del Paese”. “THACO ha più di 20 anni di esperienza nell’industria automobilistica, producendo e commercializzando diverse tipologie di prodotti, dalle autovetture ai camion, per THACO e per una serie di marchi globali”, ha dichiarato Tr?n Bà Duong, Presidente di THACO. “Siamo entusiasti e onorati di avere l’opportunità di includere i veicoli BMW tra le nostre attività produttive a Chu Lai, nella provincia di Quang Nam, e ci impegniamo a fornire i veicoli di alta qualità che i clienti BMW si aspettano dal marchio”.

La rete di produzione del BMW Group comprende oltre 30 sedi in tutto il mondo. Si tratta di stabilimenti del BMW Group, di stabilimenti di veicoli e di uno stabilimento di propulsione della nostra joint venture BMW Brilliance Automotive in Cina. Ci sono anche stabilimenti di partner e produzioni a contratto. Processi e strutture standardizzati in tutto il sistema produttivo assicurano una qualità premium costante e consentono un elevato grado di personalizzazione dei prodotti del BMW Group. Gli stessi standard di qualità, sicurezza e sostenibilità si applicano a tutti gli stabilimenti della rete produttiva del BMW Group nel mondo. La sostenibilità è uno degli aspetti chiave della produzione del BMW Group. Il BMW Group Asia ha iniziato le sue attività nel 1985 ed è l’ufficio regionale di Singapore che supervisiona 14 mercati dell’Asia orientale per i marchi BMW e MINI. I mercati includono Singapore, Vietnam, Filippine, Indonesia, Brunei, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Tahiti, Guam, Nuova Caledonia, Laos, Cambogia e Myanmar. Svolge il ruolo di incubatore d’impresa per i mercati di importazione e introduce prodotti e tecnologie che rispondono al meglio alle esigenze dei clienti in questa parte del mondo.

