Bmw lancia un sito per i test di guida e parcheggio automatizzati

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il Bmw Group ha inaugurato la sua nuova struttura per i test a Sokolov (Repubblica Ceca), il Future Mobility Development Center (FMDC). Alla presenza di Petr Ocko, Vice Ministro dell’Industria e del Commercio della Repubblica Ceca, e di Petr Kulhànek, Governatore della regione di Karlovy Vary, Ilka Hortsmeier, Board Member del Bmw Group per People and Real Estate, e Frank Weber, Board Member del Bmw Group per Development, hanno inaugurato ufficialmente il sito di prova per lo sviluppo e i test drive completamente automatizzati. Come primo sito di sviluppo di questo tipo in Europa centrale, l’FMDC, in cui sono stati investiti 300 milioni di euro, giocherà un ruolo chiave nella futura crescita della mobilità dell’azienda. L’ex regione mineraria si è trasformata in un polo di innovazione che impiega più di cento lavoratori qualificati. Il terreno circostante offre le migliori condizioni per testare la guida e il parcheggio altamente e completamente automatizzati, a integrazione della simulazione virtuale delle situazioni di guida. Grazie a questa combinazione di simulazione virtuale e test nel mondo reale, il Bmw Group soddisfa i più elevati requisiti di sicurezza. L’FMDC di Sokolov va ad aggiungersi ai siti di prova già esistenti di Bmw ad Aschheim, vicino a Monaco, Miramas in Francia e Arjeplog in Svezia.

“Con il nostro nuovo Future Mobility Development Center, abbiamo creato un sito di prova unico nel suo genere, progettato esclusivamente per i test di guida e di parcheggio automatizzati fino al livello 4. Su 600 ettari di terreno, testiamo tutte le possibili condizioni di guida con la massima flessibilità ed efficienza: città, campagna, autostrada e parcheggio automatizzato. La particolarità: possiamo eseguire i nostri diversi programmi di test uno dopo l’altro senza fermarci. Questo rende i nostri test il più possibile realistici, affidabili e orientati al consumatore finale”, ha dichiarato Frank Weber, Board Member del Bmw Group per Development. Il nuovo sito di prova non solo consente di testare e sviluppare ulteriormente le innovazioni tecnologiche, ma rappresenta anche un esempio di come i più elevati standard di protezione ambientale e sostenibilità siano stati costantemente integrati nella realizzazione. Durante la progettazione del campo di prova, BMW ha lavorato in stretta collaborazione con un osservatore specializzato in costruzioni ecologiche.

“Per il bmw Group la mobilità elettrica, digitale e sostenibile va oltre i nostri veicoli. Guardiamo all’intera catena del valore, compresi i nostri siti. Insieme ai nostri partner, siamo stati in grado di trasformare un ex sito minerario qui a Sokolov in un sito di prova moderno ed efficiente e capace di creare nuovi posti di lavoro”, ha dichiarato Ilka Horstmeier, Board Member del BMW Group per People and Real Estate. “Il Future Mobility Development Center e la sua infrastruttura di ricarica sono alimentati al cento per cento con elettricità verde proveniente da fonti di energia rinnovabili. Questo è un altro grande passo verso la decarbonizzazione dei nostri siti in tutto il mondo”. Oltre all’utilizzo di elettricità pulita, il sito è dotato di un innovativo sistema di gestione dell’acqua che raccoglie sistematicamente l’acqua piovana e la utilizza per l’irrigazione della carreggiata. Anche la protezione e la promozione della biodiversità locale sono state prese in considerazione durante il processo di pianificazione: sono stati installati sistemi di controllo degli anfibi in tutto il sito per garantire l’attraversamento sicuro degli animali attraverso il campo di prova. Per la costruzione del sito sono stati utilizzati 2,2 milioni di metri cubi di terreno precedentemente scavato dalle vicine miniere. In questo modo non è stato mosso altro terreno, ma è stata riutilizzata un’area incolta.

