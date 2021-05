BMW Motorrad espande gamma equipaggiamenti per R 18 e R 18 Classic

L’attuale gamma di accessori e optional Original BMW Motorrad offre già un gran numero di soluzioni per personalizzare la R 18 e la R 18 Classic a seconda delle proprie preferenze. Con l’introduzione dell’option 719, BMW Motorrad aggiunge ora caratteristiche che consentono una personalizzazione della moto di altissimo livello basata su radici storiche. Dopotutto, il codice interno “719” di BMW Motorrad era già decenni fa sinonimo di equipaggiamenti speciali particolarmente pregiati ed esclusivi, di richieste particolari e insolite e di pezzi unici. L’Option 719 Design Package AERO comprende i coperchi delle teste dei cilindri a sinistra e a destra, il coperchio anteriore e il coperchio dello snorkel di aspirazione a sinistra e a destra. Tutte le parti sono realizzate in lamiera di alluminio con una superficie satinata e anodizzata incolore. I coperchi delle testate presentano prese d’aria finemente lavorate che ricordano gli “streamliner” degli anni 1920 e 1930. L’elemento clou è un distintivo sulla parte anteriore e sulle coperture laterali, fatto di rame solido, cromato e parzialmente rifinito in bianco. La vernice bianca, che racchiude la sequenza numerica “719”, ricorda gli emblemi storici che in quell’epoca erano tipicamente rivestiti di smalto.

Per le nuove R 18 e R 18 Classic, la sella Option 719 è un’alternativa particolarmente esclusiva al sedile standard. Oltre all’altezza standard della sella, offre un riscaldamento integrato e un’affascinante selezione di materiali e finiture. Per esempio, vengono utilizzati due materiali aggiuntivi neri, che sono combinati con una lavorazione trapuntata in rilievo a forma di diamante. Un logo BMW ricamato e il simbolo 719 sul lato completano questa seduta esclusiva.

Il colore Galaxy Dust metallic è una finitura cangiante che brilla attraverso una sfumatura che va dal viola al blu turchese, a seconda della luce. Inoltre, i molti pigmenti creano un effetto visivo unico quando sono esposti alla luce del sole. Questa finitura speciale è combinata con la Titanium Silver 2 metallic a specchio, sul serbatoio del carburante. La transizione tra le due superfici colorate è il risultato di un effetto fumo applicato a mano, che ricorda la leggendaria R 90 S. Inoltre, la superficie a specchio è circondata da una classica doppia linea bianca.

I due set di ruote Option 719, AERO e ICON, rispettivamente nei colori basic argento opaco e nero opaco, offrono un look particolarmente raffinato e tecnicamente sofisticato. I cerchi in lega fusa hanno un design a sei raggi. Le striature in filigrana delle ruote sono un vero e proprio spettacolo. Le aree lavorate conferiscono all’alluminio un affascinante contrasto con il colore della vernice delle ruote – da qui il nome Contrast Cut.

BMW Motorrad è entrata nel segmento delle cruiser con il lancio sul mercato della R 18 nel settembre 2020, seguita nel febbraio 2021 dalla R 18 Classic, il secondo membro della nuova serie di modelli. La R 18 Classic incarna la tourer nostalgica, riecheggiando gli inizi delle grandi cruiser adatte al turismo. Rispetto alla purissima R 18, la R 18 Classic si caratterizza soprattutto per il grande parabrezza, la sella del passeggero, le borse, i fari ausiliari a LED e la ruota anteriore da 16 pollici.

Entrambi i modelli R 18 sono radicati nella tradizione delle moto storiche BMW. Sia tecnicamente che visivamente, si ispirano a modelli rinomati come la BMW R 5 e si concentrano nuovamente sull’essenziale della moto: tecnologia purista e lineare e il motore boxer come epicentro del piacere di guida, combinato con “buone vibrazioni”. Il lancio sul mercato di grande successo della BMW R 18 e della R 18 Classic è avvenuto con i modelli First Edition. La produzione di questi modelli esclusivi, in edizione limitata, cesserà già alla fine di luglio 2021, dopo che più di 13.000 unità sono state prodotte fino ad oggi.

