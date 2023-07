Bmw Motorrad integra la piattaforma di noleggio moto

MILANO (ITALPRESS) – La piattaforma di noleggio moto Fuel For Life offre ora uno sportello unico per gli appassionati di motociclismo alla ricerca di esperienze in moto in tutto il mondo. L’integrazione di Rent A Ride in Feul For Life consente ai clienti di tutto il mondo di accedere a un’ampia gamma di servizi, mentre il processo di prenotazione garantisce un’esperienza utente ottimizzata. Di conseguenza, Rent A Ride combina ora un nuovo look and feel con una vasta offerta. Con gli attuali 315 partner Bmw Motorrad in 26 Paesi e quasi 2.000 moto Bmw disponibili per il noleggio in condizioni perfette, i clienti possono essere certi di trovare l’offerta giusta per le loro esigenze. Inoltre, Rent A Ride non è solo una piattaforma dove gli appassionati di moto possono noleggiare la moto dei loro sogni per un weekend o una vacanza: offre anche l’opportunità di provare le moto per un periodo di tempo più lungo prima di prendere una decisione di acquisto.

“Con Fule For Life, offriamo agli appassionati di moto una gamma completa di esperienze sotto un unico tetto: noleggio di moto, viaggi, formazione, eventi e percorsi in alcuni dei luoghi più spettacolari del mondo. La nuova esperienza integrata Rent A Ride, con numerose nuove funzionalità, è una piattaforma di noleggio migliore del segmento. Se necessario, è possibile prenotare contemporaneamente l’equipaggiamento adeguato per il pilota e i pratici accessori. Questo rende il tutto ancora più facile e conveniente per i nostri clienti”, ha dichiarato Stephan Reiff, responsabile Clienti, Marchi e Vendite di Bmw Motorrad.

I clienti possono trovare la moto Bmw che preferiscono in pochi click. Inoltre, l’equipaggiamento e gli accessori adatti al pilota, come le borse o il navigatore, possono essere prenotati insieme al noleggio della moto. Il sistema consente la prenotazione in tempo reale delle moto a noleggio, mostrando il periodo di noleggio desiderato a destinazione e la disponibilità della moto desiderata. Le moto possono essere noleggiate per un periodo compreso tra un giorno e un massimo di 28 giorni. I partner di noleggio Bmw Motorrad, con personale specializzato, garantiscono una consegna professionale della moto direttamente nel luogo di prenotazione. Attualmente gli appassionati di moto possono scegliere tra circa 50 esperienze uniche di viaggio, formazione ed eventi. Queste sono offerte da oltre 20 partner in più di 18 Paesi, con più di 70 date attualmente disponibili. Trattandosi di una piattaforma in costante crescita, si aggiungono continuamente nuovi partner ed esperienze.

