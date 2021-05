BMW Motorrad Italia presenta il progetto “Spirit of GS”

Un nuovo progetto volto a coinvolgere i propri Cliente nell’avventuroso e spettacolare mondo del fuoristrada visto da dietro il manubrio di una BMW GS. Lo annuncia BMW Motorrad Italia che, dopo aver introdotto nell’ormai lontano 2006 con la GS Academy un format di avvicinamento al fuoristrada innovativo, pensato per le maxi enduro e tarato sulle esigenze di un cliente che non voleva limitare la sua esperienza di turismo su due ruote alle sole lingue di asfalto, oggi rinnova e diversifica la sua offerta.

Sotto il cappello del progetto esperienziale che prende il nome Spirit of GS, le offerte di BMW Motorrad dedicate alla guida in fuoristrada sono adesso due e sono basate su due partnership d’eccellenza: Blue Bike Camp ed Enduro Republic.

Continua la GS Academy, che nei suoi primi 15 anni di presenza ha totalizzato oltre 1.700 partecipanti, ma si rinnova nella forma e nei contenuti. La GS Academy sarà seguita dagli esperti istruttori di Blue Bike Camp capitanati da Daniele Madrigali, più volte iridato come team manager nel mondo dell’enduro.

La GS Academy, che è rivolta a un pubblico che si avvicina alla guida in fuoristrada con le moto non specialistiche o che comunque si accinge ad affrontare il fuoristrada con le maxi enduro, si svolge a Ziano piacentino (PC) e si basa su diversi campi scuola con percorsi fettucciati tecnici, ostacoli ricreati artificialmente e collaudati percorsi nei dintorni della Val Tidone. La durata del singolo corso è di un giorno intero e prevede sia una parte iniziale di teoria, che un consistente e diversificato training pratico a seguire. Gli istruttori presenti ai corsi non mancheranno di aiutare e dare sicurezza ai partecipanti nell’affrontare gli esercizi, controllandone sempre la corretta esecuzione tecnica e il giusto stile di guida.

La GS Academy prevede due diversi tipi di corso per rispondere a due esigenze diverse, che si possono combinare tra loro: GS Academy Camp, che è rivolto a insegnare i fondamenti della guida in fuoristrada e si svolge per lo più sui campi scuola. Il corso prevede un massimo di 10 partecipanti a sessione, ha durata di un giorno, in genere il sabato, e viene offerto a un costo di 450€, che include la scuola e l’ospitalità. GS Academy Track, che è pensato per applicare ed affinare i fondamenti della guida in fuoristrada già imparati, e si svolge sia sui campi scuola, che sui percorsi tracciati nella bellissima Val Tidone. Il corso prevede un massimo di 10 partecipanti a sessione, ha durata di un giorno, in genere la domenica, e viene offerto a un costo di 490euro, che include la scuola e l’ospitalità.

GS Academy Full, che è la combinazione dei due corsi ed impegna quindi l’intero weekend. E’ offerto al costo di 840 euro. LA GS Academy avrà a disposizione dei partecipanti quindici moto tra R 1250 GS e GS Adventure, F 850 GS e GS Adventure e G 310 GS. I corsi nella location piacentina si svolgeranno il 15-16 maggio; 1-2 e 19-20 giugno; 3-4, 10-11 e 17-18 luglio; 1-2 e 28-29 agosto; 18-19 settembre e 2-3 ottobre. Inoltre, su richiesta di gruppi è prevista la esclusiva possibilità di organizzare corsi al di fuori della sede del Blue Bike Camp, facendone richiesta al proprio concessionario di zona BMW Motorrad. A fianco della GS Academy, BMW Motorrad propone la GS Experience, che è dedicata a chi volesse un’esperienza esclusiva e tagliata su misura delle proprie esigenze. Questa offerta è pensata per far vivere un’esperienza individuale o in piccoli gruppi ed è tarata su ogni livello di esperienza.

La GS Experience nasce dalla collaborazione con Enduro Republic ed ha sede nella iconica falegnameria dell’enduro situata nell’esclusivo borgo medioevale di Grazzano Visconti, che si trova nel piacentino ai piedi delle colline della selvaggia Val Nure. Lo staff di Enduro Republic, guidato da Lorenzo Napodano e forte della grande esperienza del responsabile della scuola, il plurititolato pilota e team manager Alessandro Tramelli, potrà accompagnare i partecipanti in intere giornate volte a migliorare la propria guida in fuoristrada grazie al format learning-while-riding, in indimenticabili giri di freeride lungo i diversi e numerosi percorsi tracciati, o addirittura in tour in fuoristrada della durata di più giorni verso il mare attraverso i tracciati del meraviglioso entroterra e che possono prevedere anche l’allestimento di campi base per dormire in tenda vivendo quindi un’esperienza unica nelle mani di chi in moto ha attraversato il mondo. L’offerta della GS Experience prevede dunque, corsi 121 (one to one), ossia un partecipante da solo con il suo istruttore, che dura un giorno e viene proposto a un costo di 550 euro. Corsi 221 (two to one), ossia due partecipanti che di comune accordo partecipano al corso con uno stesso istruttore. Ha durata di un giorno e viene proposto a 450 euro a partecipante. Corsi 321 (three to one), formato che prevede tre partecipanti che di comune accordo partecipano al corso con uno stesso istruttore, e può ampliarsi fino a un gruppo di cinque partecipanti seguiti da due istruttori. Ha durata di un giorno e viene proposto a 400 euro a partecipante.

Adventure Experience, una esperienza in fuoristrada di due giorni per un gruppo di al massimo cinque partecipanti, offerta a un costo variabile in base alle specifiche esigenze tra i 1.000 e i 1.300 euro.

I corsi non hanno una data stabilita, ma si organizzano ad hoc sulle esigenze dei partecipanti. I prezzi includono l’utilizzo dei una delle sette moto, tra R 1250 GS, F850 GS e GS Adventure, che sono a disposizione per la GS Experience. Tutte le informazioni sulle attività di Spirit of GS, tra cui i contatti della GS Academy e della GS Experience, sono disponibili sul sito di BMW Motorrad Italia all’indirizzo: https://www.bmw-motorrad.it/it/provami/spiritofgs.html

(ITALPRESS).