BMW Motorrad porta in pista l’adrenalina

La Track Experience di BMW Motorrad farà tappa dal 22 maggio al 21 settembre in quattro dei più famosi circuiti italiani. Con la Track Experience sarà possibile testare in pista la gamma supersportiva delle moto BMW, come la S 1000 R, la S 1000 XR, la S 1000 RR, la nuovissima crossover M 1000 XR, la hyper-naked M 1000 R e la potentissima superbike M 1000 RR. A supporto di chi affronterà il test ride in pista, indipendentemente dal livello di abilità maturata tra i cordoli, ci sarà l'esperienza del Team Pistard e dei suoi piloti che corrono nei campionati nazionali con le moto BMW. Il Team Pistard sarà a disposizione per far vivere ai partecipanti la migliore esperienza possibile, spiegando come gestire correttamente la moto e come affrontare al meglio ogni sezione del circuito, per garantire il massimo divertimento con la massima sicurezza.

Ogni sessione di guida prevederà ingressi degli istruttori con piccoli gruppi, per poter personalizzare il più possibile l’esperienza dei partecipanti che guideranno le moto messe a disposizione di BMW che hanno scelto in fase di iscrizione.

L’iscrizione sarà fatta attraverso il sito web di BMW Motorrad Italia attraverso la sezione dedicata raggiungibile dal seguente indirizzo web: https://www.bmw-motorrad.it/it/experience/events/track-experience.html

Il costo di ogni sessione è fissato a 130 euro e la durata della sessione di guida è di circa 20 minuti. Le date delle esperienze sono il 22 maggio Autodromo di Vallelunga “Piero Taruffi” (RM), il 17 giugno Cremona Circuit (CR), il 14 luglio Circuito “Tazio Nuvolari” di Cervesina (PV) e il 21 settembre Autodromo del Levante, Binetto (BA). Partner tecnico per gli pneumatici di questa Track Experience BMW Motorrad è Bridgestone che equipaggerà tutti i mezzi in pista con i suoi pneumatici “Battlax Racing Street RS11” e sarà presente con il proprio service a disposizione durante gli eventi.

foto: ufficio stampa Bmw Group Italia

