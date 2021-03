BMW Motorrad presenta i nuovi C 400 X e C 400 GT

Con il C 400 X nel 2017 e il C 400 GT nel 2018, BMW Motorrad ha presentato per la prima volta due veicoli premium per il segmento degli scooter di media cilindrata. Da allora, il C 400 X ha impressionato i clienti del segmento della mobilità urbana con le sue caratteristiche di guida dinamica, mentre il C 400 GT, come variante adatta al turismo, si distingue grazie alla sua gamma potenziata di comfort. Per garantire queste caratteristiche anche in futuro BMW Motorrad ha quindi aggiornato i due scooter di media cilindrata e, oltre ad alcune significative ottimizzazioni tecniche, ha introdotto anche nuovi colori e stili. Potente motore monocilindrico conforme all’omologazione EU-5 con E-gas, nuova gestione del motore e frizione centrifuga ottimizzata

Come in precedenza, il collaudato motore monocilindrico dalla massima efficienza con una potenza di 25 kW (34 CV) a 7.500 giri/min e una coppia di 35 Nm a 5.750 giri/min funge da unità motrice. La trasmissione della potenza avviene tramite un cambio CVT (Continuously Variable Transmission – trasmissione a variazione continua) e una trasmissione ad elevata rigidità torsionale sul forcellone accoppiata ad un innovativo sistema di cuscinetti per il forcellone che minimizza le vibrazioni, garantendo quindi il massimo comfort. Grazie all’attuale omologazione EU 5, i nuovi C 400 X e C 400 GT rimangono i partner ideali per un dinamico e spensierato divertimento con lo scooter.

Per questo motivo il motore è stato dotato di una cosiddetta “manopola dell’acceleratore elettronica” (E-gas) e di una valvola a farfalla ad azionamento elettrico, nonchè di un nuovo sistema di gestione del motore. Ulteriori ottimizzazioni sono una matrice e un rivestimento modificati del catalizzatore, un sensore di ossigeno a banda larga, modifiche alla testa del cilindro, un nuovo sensore sul coperchio del generatore, un cablaggio adattato e un regolatore del minimo modificato. Il regolatore del minimo nell’airbox è stato eliminato e il controllo del minimo viene ora effettuato tramite un bypass della valvola a farfalla e un sistema di turbolenza.

Oltre a rispettare l’omologazione EU-5, l’unità aggiornata impressiona i piloti con una risposta dell’acceleratore ancora più fluida e sensibile e una migliorata stabilità a regime minimo. Oltre all’E-gas e alla nuova gestione del motore, anche le molle ottimizzate per la frizione centrifuga contribuiscono ad aumentare la stabilità di funzionamento del motore. La tolleranza della forza della molla è stata limitata, la forza della molla è stata leggermente aumentata così come la velocità del motore quando la frizione si reinserisce. Grazie alle tolleranze ridotte, la perdita di velocità al momento del disinnesto della frizione è minore e l’apertura tardiva della frizione – come occasionalmente accadeva nel modello precedente – non si verifica più.

