BMW Motorrad presenta le nuove F 750 GS, F 850 GS e F 850 GS Adventure

Le caratteristiche principali della rinomata gamma di media cilindrata BMW Motorrad BMW F 750 GS, BMW F 850 GS e BMW F 850 GS Adventure sono state sempre molteplici: divertimento di guida premium grazie alla controllabilità affidabile su tutte le strade, all’impressionante potenza del motore e alle ampie capacità di guida e tour di tutti i giorni, anche quando ruvide strade sterrate portano alla tua destinazione.

Le BMW F 850 GS e BMW F 850 GS Adventure combinano perfettamente un’inclinazione stradale e tourer con eccezionali caratteristiche offroad, mentre le dimensioni più gestibili della BMW F 750 GS attirano motociclisti alla ricerca di un’introduzione al mondo della turismo enduro. La serie F, benchè sia un concept già testato e affermato, rivela tre varianti, ben accolte negli ultimi anni dagli appassionati di motocicli e perfezionate da BMW Motorrad nel modello del 2021. I tre modelli appaiono più freschi e dinamici grazie alle nuove colorazioni e assicurano un’esperienza GS ancora più intensa grazie al miglioramento degli equipaggiamenti standard e ai nuovi equipaggiamenti extra.

Le modifiche generali alla BMW F 750 GS, BMW F 850 GS e BMW F 850 GS Adventure includono nuovo design e le ogni variante di stile è caratterizzato decisamente negli elementi laterali della carenatura. Inoltre, tutti i modelli ora hanno nuovi indicatori di svolta lampeggianti a LED di serie e un dispositivo di ricarica USB nella parte anteriore destra del cruscotto. ABS Pro e DTC (Dynamic Traction Control) sono ora anche di serie, per una sicurezza ancora superiore in accelerazione e in frenata.

Come prima, i tre modelli dispongono del potente motore bicilindrico di 853 cc a 4 valvole per cilindro, raffreddato a liquido, iniezione elettronica di carburante e cambio a sei marce, che in tutte le versioni garantisce una spinta forte. Il motore è inoltre progettato per soddisfare il futuro standard di emissione Euro 5 e grazie ai suoi due contralberi di equilibratura gratifica il motociclista con la sua erogazione caratteristica fluida e pronta, impressionante potenza di spinta e basso consumo di benzina. Come in passato, la BMW F 750 GS genera 57 kW (77 CV) a 7500 rpm e sviluppa e una coppia massima di 83 Nm a 6.000 rpm. La BMW F 850 GS e la BMW F 859 GS Adventure offrono ancora 70 kW (95 CV) a 8250 rpm e 92 Nm a 6250 rpm.

