Bmw Motorrad ti porta nel mondo virtuale di RadLand

MILANO (ITALPRESS) – E’ online RadLand, la nuova piattaforma di realtà virtuale di Bmw Motorrad Italia basata su un’interfaccia semplice e innovativa. RadLand, infatti, è il portale di entrata nel mondo delle due ruote del marchio dell’elica blu, pensata per accompagnare il pubblico più giovane e digitale alla scoperta dei prodotti e dei vari servizi offerti. A differenza di un tradizionale sito web, l’obiettivo di RadLand è quello di fornire un’esperienza utente caratterizzata da una grande facilità di navigazione, fruibilità attraverso i dispositivi mobili e soprattutto divertimento. Lo scenario virtuale dove si trova a muoversi l’utente è una piazza ricostruita tridimensionalmente, dove è possibile letteralmente passeggiare e interagire con gli elementi che ne rappresentano i contenuti: i palazzi sono gli hotspot e rappresentano i servizi disponibili, in cui si può entrare fisicamente per scoprire i dettagli. Lo stile architettonico della città in 3D è riconoscibile come italiano, moderno e metropolitano.

Gli hotspot presenti sono diversi e sono stati pensati per offrire una visione completa dei prodotti e dei servizi di BMW Motorrad. Entrando nello Showroom ci si ritrova in un vero e proprio concessionario Bmw Motorrad, dove si possono configurare diversi modelli di moto prestabiliti e trovare anche gli accessori e l’abbigliamento per motociclista. Nel Centro Service si trovano gli esclusivi servizi del postvendita pensati per i Clienti come, ad esempio, il Just for Me e Service Check-In.

Attraverso la Experience room si accede alle proposte di Bmw Motorrad per i viaggi e alle esperienze disponibili del progetto Fuel for Life. Nel Cinema è possibile entrare nei canali social di Bmw Motorrad, incontrare gli altri appassionati nello spazio dedicato al FederClub e infine godersi un video attraverso un vero e proprio schermo cinematografico collegato al canale YouTube di Motorrad.

C’è anche lo spazio dedicato alla GS Academy, con tutte le informazioni per partecipare alla scuola di off-road di Motorrad.

Sarà poi possibile passare dalla esperienza virtuale a quella reale, prenotando un giro in moto grazie alle interfacce con Test Ride Now e Rent a Ride. Nella piazza ci sono inoltre anche un infopoint per rimanere aggiornati sulle novità presenti nella piattaforma e un’edicola per tutte le news relative al brand Bmw Motorrad. L’interfaccia utente prevede di avere sempre disponibile una mappa utile per la navigazione rapida. Il link per entrare nella (Motor)RadLand, la terra di BMW Motorrad, è:

moto-radland.bmw-motorrad.it.

foto: ufficio stampa Bmw Group Italia

