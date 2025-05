BMW prosegue la partnership con gli Internazionali di tennis e lancia due nuovi modelli

ROMA (ITALPRESS) – Una partnership con il più importante torneo tennistico italiano e con la Federazione Italiana Tennis e Padel è quella iniziata nel 2020 da BMW Italia che, partner ufficiale degli Internazionali di Tennis, ha colto l’occasione per scoprire in anteprima esclusiva le due BMW Vision Neue Klasse, esposte insieme per la prima volta in Italia. In particolare, la Vision Neue Klasse X, che prefigura la BMW iX, in arrivo sul mercato a fine anno.

“Un percorso iniziato nel 2020 che ci vede fare insieme tantissime attività dal punto di vista della partecipazione ai grandi eventi, come gli Internazionali di tennis, ma soprattutto nell’attività di base con la Federazione Italiana Tennis coinvolgendo i giovani talenti e supportando la loro crescita. E’ un percorso che è assolutamente virtuoso, il tessuto italiano negli ultimi 5 anni è cresciuto in maniera verticale, non solo esprime il numero uno al mondo ma nei primi 50 ci sono 7 italiani; quindi noi siamo davvero orgogliosi di aver accompagnato il percorso di crescita del tennis italiano”. Così Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia, in occasione di un incontro con la stampa al Foro Italico.

“Il merito di tutto questo è del presidente Binaghi e del direttore generale Martinasso, ma noi ci siamo trovati al posto giusto al momento giusto. Ed è proprio per questo motivo che abbiamo deciso di prolungare il nostro rapporto fino al 2028, quindi – annuncia -, nei prossimi 3 anni continueremo non solo a far crescere il tennis italiano, ma anche a supportare tutta l’attività che la Federazione Italiana Tennis fa sul territorio per promuovere il tennis e il padel come discipline sportive coinvolgendo i giovani”.

Parlando dei modelli in esposizione Di Silvestre spiega come sia stato “interpretato il nostro modo di partecipare agli Internazionali condividendo con il grande pubblico i primi due concept che sono molto vicini ai modello definitivi della piattaforma Neue Klasse. Parliamo di una berlina sportiva elettrica della fascia media del segmento premium e della Vision X. Rappresentano un upgrade in termini di design, di digitalizzazione, in termini di tecnologia, sono due automobili elettriche e ne seguiranno 6 nei prossimi 24 mesi, verranno ufficialmente lanciare sul mercato a fine anno ed è annunciate ufficialmente al Salone di Monaco di settembre”.

“Qui c’è una preview importante perchè per la prima volta vengono condivise e svelate in Europa qui al Foro Italico. Queste due automobili – prosegue – si inseriscono nel nostro percorso verso la sostenibilità che non è solo centrato sulle auto elettriche ma continua ad essere centrato su tutte le motorizzazioni altamente efficienti: motori e diesel di ultima generazione, ibridi plug-in e auto elettriche. Questo percorso ci porterà a lanciare entro il 2027 40 modelli nuovi o rinnovati, nessun altro produttore automobilistico ha un programma industriale come il nostro. Nessun altro produttore di automobili ha attualmente un progetto orientato al futuro e pronto per il mercato paragonabile. E i risultati si vedono già oggi. Parlando di elettrificazione, l’aumento di oltre il 32% delle vendite di BEV nei primi tre mesi del 2025 sottolinea il forte richiamo delle nostre auto elettriche. Soprattutto, l’elevata domanda in Europa ha alimentato questa crescita. La mobilità elettrica ‘made by BMW’ sta conquistando sempre più successo anche negli Stati Uniti, con vendite in crescita di oltre il 23%. Quasi un veicolo su cinque venduto dal BMW Group è oggi completamente elettrico. La quota complessiva di veicoli elettrificati – ossia auto puramente elettriche più ibride plug-in – supera ora il 25%. Questi risultati sono particolarmente importanti per rispettare gli obiettivi europei di CO2. Nel 2024, il BMW Group ha pienamente centrato il target europeo di emissioni di flotta. Anzi, secondo i calcoli interni, per la prima volta abbiamo fatto registrare valori inferiori ai 100 grammi per chilometro nel ciclo WLTP, al di sotto del nostro parametro di riferimento. E siamo fiduciosi di rispettarli anche quest’anno”, conclude Di Silvestre.

Marco Martinasso, direttore generale Fitp, evidenzia la “spiccata visione di BMW che ha sposato questo progetto e lo sta portando avanti negli anni. Il nostro accordo abbraccia diversi ambiti e ha permesso alla Fitp non solo di avere ulteriore impulso ma anche di favorire una evoluzione culturale sul tema dell’innovazione e della tecnologia. Siamo grati a BMW perche con questa partnership ha scelto gli Internazionali per presentare alla stampa i suoi modelli, questo mostra come gli eventi sportivi possono diventare anche delle piattaforme di comunicazione non convenzionale”, conclude.

