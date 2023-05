Bmw R 18 Roctane, la big boxer tra classico e moderno

MILANO (ITALPRESS) – La nuova R 18 Roctane combina la tecnologia motociclistica più avanzata con il design e il fascino dei tempi passati. Il motore bicilindrico piatto (2 cilindri), il ‘big boxer’, in nero Avus metallizzato opaco e con coperture nere lucide, richiama i tradizionali motori boxer raffreddati ad aria vanta una cilindrata di 1.802 cc. e genera una potenza di 67 kW (91 CV) a 4.750 giri/min. Il telaio tubolare in acciaio a doppia culla mostra una qualità costruttiva particolarmente elevata e l’attenzione ai dettagli sono evidenti anche in particolari appena percettibili, come le giunzioni saldate tra i tubi d’acciaio e le parti fuse o forgiate. Il forcellone posteriore, realizzato con un design simile, include la l’albero della trasmissione cardanicha che riprende lo stesso stile, utilizzando connessioni bullonate. Gli elementi delle sospensioni della nuova BMW R 18 Roctane sono stati pensati per non avere alcuna funzione di regolazione elettronica. Piuttosto si è voluto un sistema meccanico, con una forcella telescopica e un sistema di sospensione montato direttamente sul forcellone con ammortizzazione progressiva e precarico della molla regolabile assicurano un controllo superiore delle ruote e un comfort reattivo delle sospensioni. Come nella leggendaria BMW R 5, gli steli della forcella telescopica sono racchiusi in un copri forcella. Il diametro degli steli della forcella è di 49 mm, l’escursione delle sospensioni è di 120 mm all’anteriore e 90 mm al posteriore. La nuova BMW R 18 Roctane è fermata da un freno a doppio disco all’anteriore e da un freno a disco singolo al posteriore in combinazione con pinze fisse a quattro pistoni.

Per soddisfare le esigenze individuali dei clienti, la nuova R 18 Roctane è dotata di serie delle tre modalità di guida ‘Rain’, ‘Roll’ e ‘Rock’, una caratteristica insolita in questo segmento. La dotazione di serie comprende anche l’ASC (Automatic Stability Control), che garantisce un elevato livello di sicurezza di guida. Inoltre, la nuova R 18 Roctane è dotata di serie del controllo della coppia del freno motore motore. Oltre ad altre opzioni, un dispositivo di ausilio alla retromarcia rende le manovre confortevoli e la funzione Hill Start Control facilita le partenze in salita.

