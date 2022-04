Bmw, segmento premium in calo ma vola l’elettrico

ha venduto meno auto premium nel primo trimestre. Le vendite del marchio principale e dellasono diminuite dela 596.907 auto. Nel mercato più importante, la, il calo è del, e leggermente inferiore in Europa a meno 7,8 per cento. Bmw registra, tuttavia, un aumento delle vendite di veicoli completamente elettrificati del 149 per cento a. “Nel primo trimestre siamo riusciti ad accelerare nuovamente il nostro alto tasso di crescita dal 2021”, ha affermato Pieter Nota, chief Sales Officer.