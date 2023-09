BMW si reinventa con la Vision Neue Klasse

ROMA (ITALPRESS) – “C’è qualcosa di nuovo, anzi d’antico”. Come per l’Aquilone di Pascoli, anche la BMW Vision Neue Klasse, pur essendo l’espressione più estrema del design di Bmw per il prossimo decennio, è chiaramente una vettura della casa della doppia elica. I generosi passaruota, la superficie vetrata arretrata e il frontale “a muso di squalo” fortemente inclinato in avanti sono infatti tutti elementi caratteristici di BMW fin dagli anni Sessanta. E ora vengono rilanciati, su questo Vision Vehicle presentato in pubblico al Salone Internazionale dell’Automobile di Monaco. Molto Bmw anche la griglia a doppio rene e la curva Hofmeister (offmaister) della grafica dei finestrini laterali.

30% di autonomia in più, ricarica più veloce del 30%, 25% di efficienza in più, la Neue Klasse rappresenta anche un importante salto tecnologico che porterà l’EfficientDynamics a nuovi livelli.

tvi/abr/gsl/