Bmw vision driving experience, un prototipo con una coppia da urlo

ROMA (ITALPRESS) – Non è destinato alla produzione in serie ma è un laboratorio su ruote per testare le più avanzate tecnologie di gestione della trazione e della dinamica di guida, sviluppate per la futura generazione di veicoli Bmw. Con Vision Driving Experience il gruppo dell’elica blu sta provando a portare il piacere di guida ai limiti della fisica. Il prototipo è stato utilizzato per un test di durata presso il Bmw Performance Driving Center di Spartanburg, negli Stati Uniti, e ha fornito approfondimenti per la guida elettrica. Ogni modello 100% elettrico della nuova generazione di vetture bavaresi beneficerà della tecnologia Heart of Joy. Il primo modello elettrico di maggiori dimensioni entrerà in produzione in serie entro la fine dell’anno nello stabilimento di Debrecen, in Ungheria. L’unità di controllo Heart of Joy per la gestione della trazione, dei freni, della ricarica, del recupero energetico e dello sterzo elabora le informazioni a una velocità dieci volte superiore rispetto ai sistemi precedenti. Lavora in sinergia con il software Dynamic Performance Control e calcola tutte le funzioni dinamiche di guida con un livello di velocità e precisione, fa sapere BMW, senza precedenti. Questa unità di controllo è stata sviluppata internamente, basandosi su oltre un secolo di esperienza accumulata nella dinamica di guida. Il Vision Vehicle è in grado di sviluppare 18.000 Newton metri di coppia. L’idea di base è che, se il sistema di controllo è in grado di gestire un’erogazione di potenza così esplosiva, sarà perfettamente in grado di soddisfare con facilità le esigenze della guida quotidiana.

tvi/mrv