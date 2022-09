Bmw XM, il Sav ad alte prestazioni

MILANO (ITALPRESS) – In occasione del suo 50^ anniversario, BMW M presenta la sua prima auto ad alte prestazioni con sistema di trazione elettrificato. Si tratta della XM, un Sav ad alte prestazioni richiama la leggendaria auto sportiva a motore centrale. La produzione inizierà nello stabilimento di Spartanburg, negli Stati Uniti, nel dicembre 2022, prima di arrivare nei concessionari di tutto il mondo nella primavera del 2023. I mercati di vendita principali saranno gli Stati Uniti, la Cina e il Medio Oriente. Il sistema di trazione M Hybrid della Bmw XM eroga una potenza complessiva di 480 kW/653 CV (generata dalla combinazione del motore a combustione con una potenza massima di 360 kW/489 CV e del sistema di trazione elettrica con una potenza massima di 145 kW/197 CV). E’ sostenuta da un motore V8 di nuova concezione, classicamente ad alto regime, con tecnologia M TwinPower Turbo all’avanguardia. L’unità da 4,4 litri presenta un collettore di scarico a bancate incrociate e un processo di separazione dell’olio ottimizzato. L’otto cilindri è assistito nel suo compito da un motore elettrico integrato nel cambio M Steptronic a otto rapporti. La Bmw XM scatta da 0 a 100 km/h (62 mph) in 4,3 secondi, mentre il pulsante M Hybrid sulla console centrale consente di selezionare una delle tre modalità di funzionamento, tra cui l’impostazione Electric che consente di viaggiare a zero emissioni locali fino a 140 km/h e su una distanza massima di 82-88 km nel ciclo WLTP. Le proporzioni di un moderno SAV, i contorni potenti, la silhouette allungata in modo dinamico, gli elementi di design tipici della M, l’interpretazione rielaborata del look del frontale creato per i modelli del segmento di lusso di Bmw e una serie di accenti distintivi conferiscono alla XM un’aura singolarmente estroversa. Lo stile espressivo del design esterno della Bmw XM continua nell’abitacolo. L’abitacolo e i sedili anteriori sono progettati interamente per un’esperienza di guida attiva. La dotazione di serie comprende sedili multifunzione M, protezioni per le ginocchia e un volante in pelle M unico, oltre a grafiche specifiche M tra cui le luci di svolta per il Bmw Curved Display e il Bmw Head-Up Display. Il mix unico di piacere di guida e benessere offerto dall’abitacolo Bmw XM è rispecchiato dall’esperienza di guida offerta. Sofisticati sistemi di telaio con messa a punto specifica M consentono all’auto di offrire il migliore compromesso possibile tra il dinamismo tipico della M e un comfort di guida superiore alla media del suo segmento. Il guidatore può anche personalizzare le impostazioni della vettura attraverso il menu M Setup. L’applicazione integrata di tutti i sistemi di propulsione e telaio su diversi tipi di strada, ha portato a una maneggevolezza estremamente sicura e risoluta in ogni momento. La Bmw XM vanta la più ampia selezione di sistemi di assistenza alla guida offerti – di serie o come optional – per qualsiasi veicolo ad alte prestazioni della Bmw M. La dotazione di serie comprende il Driving Assistant, con l’avviso di collisione anteriore, l’avviso di superamento della linea di carreggiata, il ritorno alla corsia con assistenza allo sterzo, l’assistente all’evasione, l’assistente all’allerta e il sistema di informazione sui limiti di velocità. L’optional Driving Assistant Professional combina l’Active Cruise Control con funzione Stop&Go con una serie di altre funzioni, tra cui l’assistente allo sterzo e al controllo della corsia, il riconoscimento dei semafori, l’assistenza automatica ai limiti di velocità e la navigazione attiva. Anche il Parking Assistant Plus è incluso nella dotazione di serie. Oltre all’assistente di retromarcia, questo sistema comprende le funzioni Parking View, Panorama View anteriore e posteriore e 3D View.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Bmw-