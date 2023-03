BNL BNP Paribas Big Match: un podcast per informare e comunicare

I nuovi mezzi di comunicazione ottengono un successo sempre maggiore, comunicando con il pubblico in modo innovativo e originale. BNL BNP Paribas ha scelto di seguire il cambiamento, diventandone parte, anche con l’utilizzo di un podcast, per entrare in contatto con un numero crescente di ascoltatori, per informare e comunicare la propria vision. Questo podcast si chiama Big Match e utilizza alcuni esempi che derivano direttamente dallo sport per spiegare in modo chiaro e semplice alcuni concetti propri del mondo finanziario ed economico.

Un espediente, questo, che sicuramente piace agli ascoltatori del nuovo canale Spotify di BNL BNP Paribas, che periodicamente propone nuovi interventi. L’intento è duplice: da un lato si vuole formare l’ascoltatore, perché sia in grado di comprendere concetti complessi del mondo dell’economia e della finanza; dall’altro BNL BNP Paribas si propone come “trusted companion” per i risparmiatori e gli investitori di tutta Italia.

Va ricordato che nel 2022 gli italiani che hanno apprezzato questo tipo di canale di comunicazione sono stati più di 11 milioni al mese (dati da ricerche IPSOS), si sta quindi parlando di una modalità nuova ma comunque già molto diffusa e apprezzata.

Big Match è poi un format nuovo non solo per il canale di comunicazione utilizzato, ma anche per come è costruito ogni singolo intervento. A condurre ogni puntata c‘è Luca Iandimarino, che è il Responsabile Investimenti & Advisory di BNL BNP Paribas. Il titolo del podcast deriva dal fatto che il racconto prende spunto da importanti esempi derivati dalla storia dello sport, mostrando in chiaro parallelismo tar le sfide dello sport e quelle della finanza. Ogni episodio è chiaramente dedicato a un singolo tema, che viene sviscerato e spiegato a partire da un evento sportivo specifico o da una tipologia di gara, dalla maratona delle Olimpiadi ai tornei di tennis: l’impresa della nazionale italiana alle olimpiadi di Tokyo è stato usato ad esempio per spiegare la diversificazione nella gestione del risparmio.

Si tratta di un’idea sicuramente interessante ma anche molto ben costruita, che strizza l’occhio a uno degli interessi condiviso da moltissime persone, quello per lo sport. Questo viene così coniugato con un tema che a molti sta a cuore (gli investimenti e l’economia), ma che risulta in vari casi particolarmente ostico. L’idea della banca è quella di avvicinarsi di più ai propri clienti e al pubblico in senso lato, utilizzando un linguaggio comprensibile a tutti e proponendo interventi particolarmente coinvolgenti.

Si tratta di accedere al campo della formazione degli adulti, che purtroppo è particolarmente difficile. Spiegare un concetto complesso a una persona adulta autodeterminata non è, infatti, per nulla semplice, a partire dal fatto che la si deve attirare con concetti che siano chiari e contemporaneamente interessanti sul piano reale, del quotidiano, applicabili alle problematiche della vita di tutti i giorni. Anche per questo Big Match parla il linguaggio dello sport, delle imprese degli atleti. Facendo con queste un parallelismo diretto con le scelte di vita di ognuno e con i concetti più complessi per quanto riguarda finanza e investimenti.

Sostanzialmente si parte dall’assunto che nel campo dell’economia, come in quello dello sport, è necessario prepararsi, impegnarsi, lavorare costantemente, tesi verso il proprio scopo, e affidarsi a compagni fidati e allenatori affidabili. Il podcast Big Match, come già accennato, aiuta a comprendere alcuni dei principali concetti del mondo economico, perché risulti più semplice capire a cosa serve una visione complessiva e come si gestisce il rischio. Il canale Spotify è organizzato per ora attorno a una serie di 8 puntate tematiche e ogni nuovo episodio viene rilasciato il mercoledì.