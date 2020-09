BNL: nuovo piano assunzioni in Italia

Il Gruppo Bancario ricerca persone con dinamicità, flessibilità, buone attitudini commerciali etc.

BNL, che dal 2006 fa parte di BNP Paribas, gruppo presente in più di 70 paesi con oltre 200.000 collaboratori, effettuerà nuove assunzioni per i 1000 punti vendita presenti su tutto il territorio nazionale. La figura più richiesta è quella di Operatore del Credito, che dovrà offrire consulenza al cliente per servizi finanziari, prestiti personali, mutui, carte di credito e cessione del quinto, supportare i clienti in difficoltà e i partner commerciali e valutare le pratiche di finanziamento. Gli altri profili ricercati riguardano Consulenti Personale, i quali dovranno curare la gestione, l’assistenza e l’accoglienza della clientela, gestendo direttamente il contatto oppure indirizzando la clientela verso i modelli di servizio digitali e le figure professionali competenti a soddisfare le esigenze espresse, assicurare il costante sviluppo di nuova clientela anche tramite la ricerca di sinergie con le società del gruppo; Specialisti Fiscali, che dovranno svolgere attività di supervisione e coordinamento in merito alle tematiche fiscali, fornire assistenza e consulenza tecnica, assicurare la corretta gestione del rischio fiscale; Analisti Dati, che dovranno curare l’attività di analisi e monitoraggio del portafoglio e delle performance oltre che dell’evoluzione delle varie iniziative progettuali intraprese, curare la redazione di reportistica e supportare i responsabili dei files per l’ottimizzazione della gestione delle posizioni in portafoglio. I requisiti richiesti ai candidati sono: flessibilità, dinamicità, adattabilità, creatività, innovazione, buone attitudini commerciali, capacità di analisi, capacità comunicative, orientamento al cliente, ottima efficienza organizzativa, capacità di collaborare e di lavorare in squadra etc.

Per verificare tutte le posizioni aperte e inviare la candidatura…

continua a leggere