Bnp Paribas a Napoli per una giornata di informazione finanziaria sui certificati d’investimento

Si terrà a Napoli giovedì 28 marzo 2019 dalle ore 9.00 presso Terminus Starhotels in Piazza Garibaldi 91 il seminario formativo sui certificati organizzato da BNP Paribas, dal titolo “Seminario formativo gratuito su Certificate di Investimento e a Leva”. La giornata proseguirà nel pomeriggio, dalle ore 16.15, con un evento dedicato ai consulenti finanziari e intitolato “I vantaggi di investire in Certificate. Confronto tra professionisti della consulenza finanziaria”.

Organizzati a margine di Investing Napoli, l’appuntamento campano del 29 marzo interamente dedicato al risparmio e alla diffusione della cultura finanziaria, i due incontri hanno l’obiettivo di favorire la conoscenza e stimolare il dibattito sui certificati, uno strumento relativamente ancora poco noto al grande pubblico, ma che offre dei notevoli vantaggi. Infatti, a differenza dei fondi, i certificati fin dal momento dell’emissione offrono una chiara visione delle performance del prodotto nei diversi scenari di mercato (rialzista, ribassista o neutrale).

Durante gli incontri organizzati da BNP Paribas, esperti di settore si alterneranno per spiegare come ricercare il rendimento nell’attuale contesto di mercato attraverso strumenti di investimento alternativi e in particolare su come rendere efficiente un portafoglio composto da certificate. L’agenda della mattina comprende un primo intervento di Pietro di Lorenzo, fondatore di SosTrader, che focalizzerà il suo intervento sulle migliori opportunità di investimento per il 2019. A seguire Marco Medici, Marketing manager di BNP Paribas CIB, mostrerà come utilizzare nella pratica i certificati d’investimento per ottimizzare il proprio portafoglio. Chiuderà il seminario Nevia Gregorini, head of Exchange Traded Solutions di BNP Paribas CIB, che spiegherà come sfruttare il potenziale dei certificati a Leva non solo per il trading, ma anche per coprire parzialmente o totalmente il proprio portafoglio dai rischi di mercato.

Nel pomeriggio, Pietro di Lorenzo riprenderà i temi affrontati nel corso della mattinata per approfondire quali sono i rischi da evitare e le occasioni da cogliere nei prossimi mesi del 2019. Successivamente, Luca Comunian, head of Marketing e Francesco De Santis, Drb Sales di BNP Paribas CIB, apriranno il confronto con i professionisti partecipanti all’evento sui vantaggi di investire in Certificate. Per maggiori informazioni e per partecipare all’incontro: investimenti.bnpparibas.it (numero verde 800 92 40 43).