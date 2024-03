Boat Application System, wrapping dei gommoni made in Salerno: il brevetto riconosciuto dalla Ue

Dopo aver firmato la campagna sugli automezzi per il centenario dell’Aeronautica Militare, progettato, personalizzato e rivestito i veicoli di alcuni partner tecnici del Festival di Sanremo 2024, nonché cambiato l’aspetto interno ed esterno di tante boat, Santoro Creative Hub ha deciso di focalizzare la sua attenzione sui gommoni e studiare una tecnica di wrapping applicabile sui tubolari.

“Siamo da tempo leader in Italia e tra i primi al mondo a utilizzare il wrapping e più volte abbiamo sottolineato come attraverso la stessa sia possibile cambiare il volto delle auto come delle moto, dei camper come dei bus o dei camion. Successivamente, in vista dell’estate, abbiamo spostato la nostra attenzione sui natanti, fino a studiare e mettere in pratica una versione di questa tecnica applicabile anche alle superfici rotonde», spiega Ivano Santoro, Ceo, founder e general manager dell’azienda.

L’idea, diventata prima studio e poi progetto, oggi è un brevetto, Boat Application System, già registrato e riconosciuto a livello europeo. La tecnica di applicazione è specifica per i gommoni, caratterizzati da tubolari di tessuto gommato rinforzato che, grazie a Santoro, potranno eventualmente cambiare colore e design a seconda del progetto di modifica.

Non era mai accaduto prima che sulla gomma potesse attecchire una pellicola che anche in fase di sgonfiaggio non si ritraesse. Questa tecnica infatti, anche quando il gommone sarà a secco, resterà armonica e accompagnerà la variazione di pressione. Il natante si potrà stivare mantenendo la personalizzazione.

Come per le boat, sarà possibile rivestire parzialmente o per intero il natante grazie all’utilizzo di queste particolari pellicole adesive di altissima qualità. L’applicazione (sempre removibile) resiste al salino e ai raggi UV senza subire alcuna alterazione di colore.