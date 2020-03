“BoB Cam”, arriva da Caserta la nuova App per la sicurezza dei bambini in auto

Arriva a Caserta, in Campania, la notizia di un nuovo sistema anti-abbandono per minori in auto. Si chiama “BoB Cam” (Baby On Board Cam) e, come si desume dallo stesso acronimo, è essenzialmente costituito da una semplice telecamera che, posizionata in auto, monitora e protegge il bambino alloggiato nel sistema di ritenuta. Attualmente è di fatto l’unica soluzione after market che, per funzionare, non necessita di porre un congegno elettronico a contatto con il bambino o con il sistema di ritenuta. Non richiede estensioni di omologazione del sistema di ritenuta del bambino a norma dei regolamenti ECE R44 ed ECE 129. Questo è possibile perché non modifica elettronicamente e nemmeno ergonomicamente tali sistemi di ritenuta, per cui è universale. Utilizza una logica di funzionamento invertita di derivazione Aeronautica che gli consente di effettuare tutte le dovute segnalazioni anche nel caso in cui la telecamera dovesse guastarsi. Infatti, grazie agli avvisi che partono se il codice QR non viene rilevato, si riduce il rischio di mancata segnalazione.

A quanto pare, la prima versione del sistema BoB Cam sarà disponibile in versione App da utilizzare su un comune smartphone, anche senza sim e dotato di sistema operativo Android. Tale Smartphone, usato in combinazione con un uno specifico codice QR da applicare alla fodera del seggiolino, verrà lasciato in auto e sarà parte integrante dello stesso sistema anti abbandono. L’Applicazione si chiama “BoB App”, sarà presto scaricabile gratuitamente.