Boccia presidente dell’Associazione italiana Insigniti della Legion d’Onore: le congratulazioni del sindaco di Salerno

“L’imprenditore salernitano Vincenzo Boccia è stato eletto presidente dell’Associazione Italiana Insigniti Legion d’Onore. Esprimo a nome mio personale e della civica amministrazione il mio rallegramento per il prestigioso incarico che il nostro concittadino assolverá con passione e competenza conseguendo importanti risultati”. Lo scrive il sindaco di Salerno Enzo Napoli. “Vincenzo Boccia – prosegue il primo cittadino – onora la città di Salerno con le sue capacità imprenditoriali e l’impegno per favorire l’economia, l’occupazione e le relazioni internazionali solidali. La Legione d’Onore è la più alta onoreficenza conferita dalla Repubblica Francese a personalità eminenti che si siano prodigati per favorire proficue relazioni tra Italia e Francia”.