“Body Odyssey” di Grazia Tricarico al Nuovo Cinema Aquila di Roma

Roma, 8 apr. (askanews) – Dall’11 al 17 aprile a Roma al Nuovo Cinema Aquila sarà presentato il film “Body Odyssey” di Grazia Tricarico. La regista sarà presente tutte le sere per incontrare il pubblico. Inoltre, il 12 aprile, dopo la proiezione alle ore 21 ci sarà una serata evento con anche la protagonista Jacqueline Fuchs, una tra le dieci body builder più stimate al mondo.

“Body Odyssey”, in cui recitano anche Julian Sands, Adam Misik Stefan Sauk, Lukas Loughran, Hanna Ullerstam e Maximilian Dirr, racconta la storia di Mona, una bodybuilder professionista in preparazione per la competizione più importante della sua carriera. La sua vita è una ricerca spasmodica di perfezione e bellezza, monitorata costantemente dal suo allenatore che, come un demiurgo, vigila sui suoi singoli gesti quotidiani. L’incontro con un misterioso ragazzo mette in pericolo questo delicato equilibrio e, in Mona, emerge un conflitto finora taciuto, quello con il proprio corpo.