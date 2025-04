Boeing, la Cina rispedisce aerei negli Usa: risposta ai dazi al 145%

Le compagnie aeree cinesi hanno iniziato a rispedire aerei Boeing negli Stati Uniti, con un 737 Max che è atterrato sabato a Seattle, presso l’hub del gruppo Boeing. Questo primo rientro è avvenuto in seguito all’ordine impartito dalla Cina alle sue compagnie aeree di non accettare ulteriori consegne di aerei Boeing. Questa decisione cinese è stata presa nel contesto delle ritorsioni di Pechino contro i dazi statunitensi, che sono aumentati fino al 145% sull’importazione di beni “made in China”.

Secondo quanto riportato da Fox, citando Reuters, l’ordine di non accettare nuove consegne ha portato al primo rientro di un 737 Max. Inoltre, l’agenzia di news The Air Current ha riferito che tre Boeing 737 Max 8, che si trovavano in preparazione presso il centro Boeing di Zhoushan per due diverse compagnie aeree cinesi, sarebbero stati richiamati negli USA la scorsa settimana.

Gli analisti del settore ritengono che un eventuale blocco prolungato degli acquisti di Boeing da parte della Cina potrebbe paradossalmente ritorcersi contro il produttore di aerei cinese Comac prima che quest’ultimo riesca a diventare competitivo a livello globale. È ampiamente riconosciuto dai principali attori del settore aeronautico che la Cina rappresenta sempre più il mercato più importante per l’aviazione commerciale nel futuro.

Nel tentativo di offrire alle proprie compagnie aeree un fornitore alternativo, il governo cinese ha investito decine di miliardi di dollari in Comac, una società con sede a Shanghai, che però dipende ancora da tecnologia americana. Per questo gli Usa, col presidente Trump, hanno il potere di ostacolarne lo sviluppo.

In merito ai dazi Usa, un portavoce del Ministero del Commercio di Pechino in una nota ha dichiarato che “la Cina si oppone fermamente a qualsiasi parte che raggiunga un accordo a scapito dei propri interessi”. Un monito chiaro agli altri Stati. Se ciò accadesse, “la Cina non lo accetterebbe e adotterebbe risolutamente contromisure reciproche”. La Cina si dice disposta a collaborare con tutte le parti e a “difendere l’equità e la giustizia internazionale” contro le azioni degli Stati Uniti descritte come “abuso dei dazi” e “bullismo unilaterale”.