Boeing riacquisterà per 4,7 mld usd Spirit AeroSystems

New York, 1 lug. (askanews) – La compagnia aerospaziale Boeing ha annunciato lunedì che riacquisterà il suo produttore di fusoliere Spirit AeroSystems che aveva scorporato dalla sua attività nel 2005. Boeing ha accettato di pagare 37,25 dollari per azione per un valore azionario totale di 4,7 miliardi di dollari.

L’accordo arriva dopo un grande cambiamento di leadership alla Boeing e secondo un comunicato della società migliorerà la sicurezza e il controllo di qualità degli aerei, dopo i vari incidenti in cui sono incorsi negli scorsi mesi. Spirit realizza le fusoliere dei modelli Boeing 737 e altre componenti, comprese le sezioni dei 787 Dreamliner. Boeing ha rappresentato circa il 70% delle entrate di Spirit lo scorso anno, mentre un quarto degli introiti proveniva dalla produzione di componenti per il principale rivale di Boeing, Airbus.