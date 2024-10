Boeing, stop sciopero dopo accordo con sindacati, salari +35%

Roma, 21 ott. (askanews) – La compagnia aerospaziale Boeing e i leader del sindacato di categoria hanno raggiunto un accordo provvisorio che potrebbe porre fine a uno sciopero che dura da oltre un mese e ha bloccato la produzione dei jet 737.

L’azienda ha offerto un aumento salariale del 35% in quattro anni e ora spetta ai sindacati presentare i dettagli di un possibile accordo ai suoi iscritti e farlo votare per mercoledì. Boeing sta perdendo circa 1 miliardo di dollari al mese e il suo CEO Kelly Ortberg ha annunciato piani per tagliare 17.000 posti di lavoro e vendere fino a 25 miliardi di dollari in azioni o debiti per tappare la perdita di liquidità.

L’azienda ha annunciato una perdita trimestrale di 6 miliardi di dollari. Negli scambi mattutini a Wall Street Boeing sta guadagnando il 3,8%.