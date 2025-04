Bogotà e il cambiamento climatico: un caso da manuale

di Giuliano Velotto Romano

Quando si tenta di spiegare cosa sia il cambiamento climatico, si prova a far comprendere che l’evento non è solo un lineare aumento delle temperature, ma una generale intensificazione di tutti i fenomeni climatici. Nel 2024, Bogotà, capitale della Colombia, si è trovata ad affrontare l’Enso (El Niño-Southern Oscillation), un fenomeno climatico ciclico, con intervalli che vanno dai due ai sette anni, che porta a un generale aumento delle temperature superficiali dell’acqua (tra i 3°C e i 5°C) nelle regioni orientali dell’Oceano Pacifico. Questi patterns climatici creano periodi di maggiore o minore precipitazione in Paesi come Perù, Ecuador e Colombia (mentre l’opposto accade in Indonesia). Nel 2024, i patterns di El Niño hanno portato ad un aumento delle temperature medie che si è sovrapposto ad una siccità già in corso da alcuni mesi, aggravando la crisi idrica, intaccando la ricarica naturale delle riserve d’acqua, delle falde acquifere e assottigliando i ghiacciai.

L’acquedotto di Bogotà si basa, contrariamente a quanto avviene per quelli italiani, che funzionano grazie a falde sotterranee, su un sistema alimentato da riserve alpine ad alta quota (Bogotà si trova a 2600 m s.l.m.). All’epoca dei fatti, la riserva di San Rafael, che fornisce il 70% dell’acqua potabile della città, si trovò ad essere riempita solo per il 19%.

L’allora neoeletto sindaco di Bogotà, Carlos Fernando Galán, fu costretto ad annunciare una serie di misure che portarono ad un razionamento dell’acqua corrente, sostenuto anche dal governo centrale del Presidente Gustavo Petro, suo avversario politico. Il razionamento ha previsto la divisione della città in nove grandi aree, con turni ciascuna di 24 ore. Stiamo parlando di una città di 9 milioni di cittadini (Roma ne ha 2,7 milioni) ed è immaginabile il disagio che una tale situazione ha provocato nella città colombiana. Ma è sull’impatto sociale che un fenomeno del genere porta, che è necessaria una riflessione. In Italia l’acqua potabile viene captata per l’85% da falde acquifere, grazie al fatto che sia le Alpi che gli Appennini sono formate in buona parte da rocce calcaree che funzionano come una spugna assorbendo e trattenendo l’acqua piovana. Al contrario delle riserve di superficie, queste fonti sono più complicate da quantificare e gestire per via della loro natura invisibile. La difficoltà nel concettualizzare un bene che non vediamo, dovrebbe muoverci non solo verso un miglioramento della rete idrica nazionale (in media il 42% dell’acqua potabile viene dispersa, con picchi dell’80% in alcune regioni del Sud), ma verso un’abitudine alle emergenze nei confronti di beni che consideriamo garantiti.

Senza girarci intorno, in Italia abbiamo già avuto fenomeni di siccità estrema e razionamenti dell’acqua localizzati (basti pensare a cosa sta accadendo in Sicilia). Ed allora, perché farsi cogliere impreparati e non imparare da esempi come quello di Bogotà? La resilienza è un muscolo che va allenato, non c’è bisogno di una siccità per simulare un razionamento temporaneo dell’acqua corrente così come non c’è bisogno di un terremoto per simulare un’evacuazione. Prepararsi ed abituarsi alla normalizzazione di eventi straordinari oggi significa affrontare con maggiore consapevolezza il futuro, trasformando l’adattamento in una pratica quotidiana piuttosto che in una risposta all’emergenza.