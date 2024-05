Bolelli e Vavassori nei quarti di doppio agli Internazionali

Roma, 14 mag. (askanews) – Nella rivincita della finale di Melbourne, Simone Bolelli e Andrea Vavassori staccano il pass per i quarti di finale degli Internazionali BNL d’Italia in corso al Foro Italico. In un “Pietrangeli” gremito i due azzurri hanno battuto negli ottavi per 62 64, in un’ora e tredici minuti di partita, l’indiando Rohan Bopanna e l’australiano Matthew Ebden, secondi favoriti del seeding e primi nella Race to Turin, che al primo turno hanno eliminato Matteo Arnaldi e Francesco Passaro, in gara grazie ad una wild card. Bopanna ed Ebden che sull’hard court di Melbourne avevano battuto gli azzurri, si sono dovuti arrendere sulla terra rossa di Roma.

Nei quarti Bolelli e Vavassori – il cui tabellone è tutt’altro che facile – troveranno dall’altra parte della rete l’olandese Wesley Koolhof ed il croato Nikola Metkic, settime teste di serie ma terzi nella Race to Turin proprio alle spalle degli azzurri.