Bolivia, Morales presidente

La Paz, 26 ott. (Adnkronos) – Il Tribunale supremo elettorale ha riconfermato Evo Morales presidente della , dopo il primo turno delle elezioni di domenica scorsa. Secondo i risultati ufficiali, che fanno riferimento al 100 per cento dei voti scrutinati, Morales ha ottenuto il 47,08 per cento dei consensi, contro il 36,51 per cento del suo rivale di centro-destra Carlos Mesa. Il risultato ha quindi assegnato a Morales il margine di 10 punti necessario per la vittoria al primo turno. Nei giorni scorsi la Bolivia è stata teatro di violente proteste, dopo le accuse di brogli elettorali da parte del governo.