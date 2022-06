Bollette di luce e gas, il Codacons: Evitata la stangata ma la spesa resta elevatissima (+645 euro a famiglia)

Evitata una nuova stangata per i consumatori italiani, ma la spesa per le bollette di luce e gas rimane comunque elevatissima e salira’ complessivamente tra gennaio e dicembre 2022 di +645 euro a famiglia (+285 euro la luce, +360 euro il gas), a causa degli aumenti tariffari scattati nei mesi scorsi. Lo afferma il Codacons, commentando l’aggiornamento trimestrale delle tariffe varato poco fa dall’Autorita’. “Sul fronte dell’energia il bicchiere e’ ancora mezzo vuoto, e non basta la decisione odierna di Arera che, ricordiamo, mantiene sostanzialmente stabili le tariffe solo grazie agli oltre 30 miliardi di euro stanziati complessivamente dal Governo per contrastare il caro-bollette – afferma il presidente Carlo Rienzi – Le misure adottate fino ad oggi non bastano a risolvere l’emergenza, e per questo chiediamo l’intervento dell’Unione Europea affinche’, a fronte dell’emergenza energia, imponga prezzi fissi per l’elettricita’ e il gas, bloccando le speculazioni in atto”, conclude il presidente Codacons.