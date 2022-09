Energia, Massimo Ricci (Arera): In arrivo bollette mai viste prima

Sono in arrivo “prezzi mai visti prima” per la bolletta elettrica degli italiani. A dirlo e’ il direttore della Divisione Energia di Arera, Massimo Ricci, in vista dell’aggiornamento del prezzo dell’elettricita’ per il mercato tutelato, che verra’ comunicato nel pomeriggio dall’ Autorita’. “Indipendente dalla percentuale di aumento, e’ una percentuale che si applica su prezzi gia’ molto alti e quindi si arriva a prezzi mai visti prima”, spiega Ricci, intervenendo all’Italian Energy Summit del Sole 24 Ore, sottolineando come “i prezzi del prossimo trimestre purtroppo ci ricorderanno che viviamo ancora in una fase emergenziale”.

L’elemento di criticita’ principale, spiega Ricci, “e’ legato anche alla coincidenza del periodo invernale in cui i consumi elettrici si sommano a quelli del gas naturale. E sappiamo che i prezzi sono alti in entrambi i settori”. Per quanto riguarda i rapporti con Palazzo Chigi, “in questa fase molto difficile c’e’ stata un’ottima collaborazione con il governo che credo dovra’ continuare anche nei prossimi mesi per minimizzare i danni”.