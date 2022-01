Bollette, prezzi alle stelle in Campania: nel 2021 sono aumentate del 36%. E nel 2022 andrà peggio

Secondo l’analisi di Facile.it, in Campania nel 2021 il costo delle bollette luce e gas e’ schizzato alle stelle e le famiglie hanno speso, in media, 1.561 euro, valore in aumento del 36% rispetto al 2020. Nello specifico, la bolletta elettrica è stata, in media, pari a 704 euro (la seconda più alta di tutta Italia) con un rincaro annuo del 35%; quella del gas, invece, eè arrivata a 857 euro, in aumento del 36% rispetto al 2020. La brutta notizia è che il 2022 potrebbe andare peggio: se le tariffe attualmente in vigore rimarranno costanti fino a fine anno, a parità di consumi e in assenza di interventi istituzionali, il conto complessivo per le famiglie campane potrebbe addirittura superare, in media, i 2.700 euro, vale a dire il 77% in pù rispetto al 2021, spiega Silvia Rossi, BU Director Gas & Power di Facile.it. .