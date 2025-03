Bollette, Santarelli “Più trasparenza per difendere i consumatori”

ROMA (ITALPRESS) – “Portare maggiore trasparenza, in particolare sul mercato dell’energia, è fondamentale. Uno degli obiettivi di Assocompara è far sì che si faccia chiarezza tra operatori onesti e disonesti, aiutando così il consumatore ad evitare truffe, in un mercato dove i raggiri sono all’ordine del giorno. Auspichiamo che il decreto bollette porti a maggiore trasparenza, così come hanno fatto i player di Assocompara in tutti questi anni”. Queste le parole di Alessio Santarelli, presidente di Assocompara, intervenuto a Radar, il format di Formiche TV in onda su Urania TV.

mca2/sat (fonte video: Urania Tv)