Bollicine d’Italia fa tappa a Napoli: viaggio nella tradizione enologica italiana

Nella cornice del Grand Hotel Oriente di Napoli, sabato 27 e domenica 28 dicembre Drop Eventi e Vitigno Italia hanno organizzato una manifestazione che intende celebrare le eccellenze enologiche della nostra terra, con l’obiettivo di offrire ai visitatori un percorso sensoriale che attraversa etichette, suddivisioni geografiche e confini territoriali, offrendo al pubblico una full immersion nel mondo delle bollicine italiane. Così ‘Wine Spot bollicine d’Italia, sarà un appuntamento pensato per chi ama l’eleganza, per chi cerca autenticità, per chi vuole scoprire come una bottiglia possa essere espressione di storia e di non casuale perfezione. In questo contesto, ogni calice diventa un dialogo con il territorio: una finestra su storie di coltivatori, di viti che hanno attraversato secoli, di tecniche moderne che hanno saputo valorizzare la cantina senza smarrire l’anima del territorio. Il programma comprende etichette selezionate da territori come Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Lombardia, Campania, Piemonte e Toscana. Ovviamente, le degustazioni verranno accompagnate da un food corner. L’evento è pensato per pubblico, stampa e operatori del settore come occasione di networking, scambio di idee e valorizzazione della scena enologica italiana.