“Bollini Rosa”, sfida per gli ospedali: autocandidature sul sito dedicato

Fino al 31 maggio tutti gli ospedali interessati possono compilare il questionario di auto-candidatura sul sito dedicato all’iniziativa www.bollinirosa.it. I Bollini Rosa sono un riconoscimento conferito dal 2007 da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, agli ospedali italiani che offrono servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle patologie in ottica di genere, riservando particolare attenzione a quelle prevalentemente femminili. Gli obiettivi principali sono incentivare gli ospedali a considerare le specifiche esigenze femminili nella programmazione dei servizi clinico-assistenziali e supportare le donne nella scelta della struttura più idonea sulla base delle proprie necessità cliniche, andando a creare un vero e proprio modello virtuoso di networking tra ospedali, per promuovere la cultura della salute di genere e lo scambio di esperienze e buone pratiche. L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio di 24 società scientifiche oltre all’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) e al Centro Studi Nazionale su Salute e Medicina di Genere. “La 11a edizione del bando Bollini Rosa rivolto agli ospedali italiani attenti in particolare alla salute delle donne – afferma Francesca Merzagora, presidente di Fondazione Onda – prevede la compilazione di un questionario le cui domande sono suddivise in 15 aree specialistiche: cardiologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione clinica, endocrinologia e malattie del metabolismo, ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia ginecologica, oncologia medica, pneumologia, psichiatria, reumatologia, senologia, urologia e infine servizi generali rivolti alle pazienti e sostegno alle donne e al personale ospedaliero vittime di violenza. Per questo biennio i patrocini concessi sono 26, a testimonianza del riconoscimento istituzionale di cui gode l’iniziativa che si avvale della media partnership di Adnkronos salute, Panorama sanità, Tecnica Ospedaliera, Baby Magazine e Salutare”. Attualmente la rete dei Bollini Rosa è costituita da 354 ospedali pubblici e/o privati accreditati presenti su tutto il territorio nazionale. L’assegnazione dei Bollini Rosa avviene tramite l’elaborazione di un punteggio totale derivante dalla media dei punteggi ottenuti in ciascuna area specialistica candidata sulla base delle risposte date alle relative domande ognuna con un valore prestabilito e la successiva valutazione e validazione dell’Advisory Board, presieduto da Walter Ricciardi. A seconda del punteggio totale finale ottenuto, gli ospedali possono ottenere 1, 2 o 3 Bollini Rosa come attestato della presenza nell’ospedale di percorsi diagnostico-terapeutici e di servizi clinico-assistenziali dedicati a specifiche patologie e orientati in ottica di genere e di ulteriori servizi volti a garantire un’adeguata accoglienza e degenza della donna, oltre che alla gestione delle donne e del personale sanitario vittima di violenza.