Bollywood a Roma: omaggio al regista visionario Sanjay Leela Bhansali

Roma, 13 feb. (askanews) – Al via a Roma dal 27 febbraio al27 marzo 2026 la retrospettiva dedicata al talento visionario di Sanjay Leela Bhansali, tra i registi più acclamati del cinema indiano contemporaneo. Regista e compositore Sanjay Leela Bhansali è uno degli autori di maggior spicco di Bollywood. Famoso per lo sfarzo e la grandiosità dei suoi musical, espressione di una cinematografia visivamente sontuosa. Alcuni dei suoi film sono stati presentati nei maggiori festival internazionali tra cui Cannes e Locarno.

La retrospettiva, organizzata e promosso dall’Ambasciata Indiana a Roma, si terrà al cinema The Space Cinema Moderno in piazza della Repubblica.

Al via venerdì 27 febbraio con il pluripremiato Bajirao Mastani (2015), che inaugura l’omaggio dedicato a Sanjay Leela Bhansali. Il film, tratto dal romanzo Rau di Nagnath S. Inamdar (1972), racconta la storia di Bajirao I, ed è un sontuoso kolossal storico ambientato nei primi anni del 18° secolo alla corte del Maratha Chatrapati. Protagonista è l’amore impossibile tra il guerriero maratha Bajirao e la principessa Mastani che sfida le convenzioni dell’epoca. Nel cast Priyanka Chopra, Deepika Padukone, Ranveer Singh.

Tra i film più attesi Devdas che sarà presentato giovedì 26 marzo. Film del 2002 che ebbe la sua premiere quell’anno al festival di Cannes, è un adattamento cinematografico dal romanzo omonimo di Sarat Chandra Chattopadhyay, che celebra appieno il talento di Shah Rukh Khan. Ambientato nei primi del Novecento, racconta la vicenda di Devdas (Khan), ritornato in India dopo 10 anni a Londra. Quando la famiglia gli impedisce di sposare l’amica d’infanzia cerca conforto tra le braccia di una cortigiana. Un film che mette in scena una straordinaria bellezza visiva e musicale con due vere star di Bollywood: Shah Rukh Khan nella parte del protagonista e Aishwarya Rai in quella di Paro. Nel 2024 al Festival di Locarno a Shah Rukh Khan è stato conferito il Pardo alla Carriera, ed è stato proiettato Devdas, in omaggio alla sua straordinaria attività con oltre cento film interpretati.

Goliyon Ki Raasleela Ram-Leela sarà presentato venerdì 27 marzo. Film del 2013, è una rivisitazione moderna e vibrante del Romeo e Giulietta shakespeariano, ambientato in una terra di sparatorie e vendette, con un magnifico scenario musicale. Ram e Leela dovranno combattere contro le loro famiglie per avverare i propri sogni. Nel cast Ranveer Singh, Deepika Padukone, Supriya Pathak.

Tutte le proiezioni avranno inizio alle 18.30 e saranno presentate in lingua originale con sottotitoli in italiano. L’evento è promosso dall’Ambasciata Indiana a Roma, con il supporto del Ministry of Information and Broadcasting, Government of India. L’ingresso alle proiezioni è gratuito fino ad esaurimento posti.