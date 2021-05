Bologna: De Micheli, ‘non siamo stati all’altezza della fiducia che chiediamo’

Roma, 14 mag (Adnkronos) – “Sono molto preoccupata per Bologna”. Lo ha detto Paola De Micheli alla Direzione del Pd. “Quando ci proponiamo come partito che chiede il voto per rappresentare i cittadini chiediamo un atto di fiducia. Quello che è accaduto determina l’idea che non siamo in grado di fidarci nemmeno tra di noi, di rispettare le regole della normale convivenza. Una immagine negativa e sbagliata di poca credibilità del partito. Se chiediamo fiducia dobbiamo essere capaci di dimostrare nei comportamenti quotidiani, dobbiamo essere all’altezza della fiducia che chiediamo”, ha spiegato la ex ministra.