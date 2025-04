Bologna ospita il Saie Lab: approfondimento sul restauro degli edifici storici

Secondo l’osservatorio della fiera edile e di progettazione Saie, in collaborazione con Nomisma, il settore delle costruzioni in Emilia-Romagna “si conferma in buona salute”. Nel 2024 il 44% delle imprese sondate ha mantenuto un fatturato stabile nell’ultimo trimestre, mentre il 12% ha registrato una crescita dei ricavi. Appaiono buone le previsioni per il 2025: il 44% delle aziende, di nuovo, prevede un aumento del fatturato, in linea con lo scenario nazionale (45%). Dunque, se quattro imprese su 10 prevedono di chiudere il 2025 con un aumento dei ricavi, pesano comunque sul settore “burocrazia e carenza di personale qualificato”, in una regione che tra l’altro segna il 13% delle frane registrate in Italia (80.000 in Emilia-Romagna su 620.000 a livello nazionale). Sono i numeri che emergono oggi a Bologna a un convegno del salone (tornerà a BolognaFiere nel 2026 dopo la tappa barese quest’anno) con Fabrizio Giorgini, presidente dell’Ordine dei geologi dell’Emilia-Romagna, Daniele Ara, assessore del Comune di Bologna con delega alla sicurezza idraulica, e Riccardo Raggi, presidente del gruppo giovani di Ance Emilia-Romagna. Nel pomeriggio è atteso lo staff di Fabrizio Curcio, commissario straordinario per la ricostruzione delle aree colpite dalle alluvioni in Emilia-Romagna, Toscana e Marche. In Emilia-Romagna le imprese del settore delle costruzioni, a fine 2024, costituiscono il 17% delle imprese totali (65.210). Oltre la metà delle aziende (53%) giudica adeguata il proprio portafoglio ordini, mentre la metà delle imprese (50%) si dice fiduciosa sia verso l’andamento della propria azienda che nei confronti dello scenario economico italiano. “Dato il contesto in cui coreano, non sorprende, invece, che quasi 8 aziende su 10 non siano speranzose circa lo scenario geopolitico”, emerge ancora dalla ricerca. Tra le spine del settore, gli esperti citano “la forte concorrenza nel mercato, la burocrazia e la mancanza di personale qualificato” come fattori più critici nella regione (rispettivamente 67%, 58% e 50%); sono problemi rilevanti anche a livello nazionale, ma in misura minore (50% e 52%). Altri ostacoli per le aziende sono l’incertezza normativa, l’alto costo delle materie prime ei tempi di pagamento. Tra queste problematiche, “la carenza di personale sta portando le imprese a cercare attivamente nuove figure professionali, con una particolare richiesta di impiegati e specialisti digital/Bim”, ricercati dal 42% e 24% del campione. Guardando agli incentivi statali, Superbonus 65%, Bonus ristrutturazione ed Ecobonus sono tra le agevolazioni “più apprezzate” (44%, 41% e 36%).L’impatto del Decreto Salva Casa e del Bonus Mobili risulta invece marginale (15% e 3%). La tappa di Bologna è una delle quattro previste dai Saie Lab, i laboratori tecnici itineranti di Saie che nel 2024 hanno coinvolto oltre 1.800 professionisti, 32 sponsor e 77 partner istituzionali. I prossimi appuntamenti si terranno a maggio e giugno, a Milano (dedicato a serramenti, involucro e coperture) e Napoli (approfondimento sugli impianti nel recupero degli edifici storici). “Il dissesto idrogeologico- evidenzia Emilio Bianchi, direttore generale di Saie- è una delle critiche più urgenti del paese, ma soprattutto dell’Emilia-Romagna, una regione che negli ultimi anni ha vissuto diversi eventi estremi. I Saie Lab nascono anche per questo: creare momenti di confronto concreti tra tecnici, istituzioni e operatori del settore, in cui condividere conoscenze, soluzioni e strategie”.