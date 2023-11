Bolsonaro si congratula con Milei in videochiamata: Dio ti illuminerà

L’ex presidente del Brasile chiama il presidente eletto Argentina

Roma, 20 nov. (askanews) – L’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro si è congratulato con il presidente eletto dell’Argentina Javier Milei nel corso di una videochiamata. “Rappresenti molto per il Brasile”, ha commentato Bolsonaro. “Rappresenti molto per noi democratici e amanti della libertà. Rappresenti molto per il Brasile. E sono sicuro che qualsiasi cosa posso fare per te, sono a tua disposizione. Dio ti illuminerà, ti proteggerà. Farai un buon governo per il bene dei nostri Paesi”.