Bolzano, Tania Cagnotto presenta il libro “Quarti di Gloria”

Roma, 22 gen. (askanews) – Si terrà mercoledì 28 gennaio, presso la Kolpinghaus di Bolzano, la presentazione del libro “Quarti di Gloria – Storie a un passo dal podio” (ed. Lab DFG), dei giornalisti Gerardo De Vivo (Agenzia Area) e Serena Sartini (Agenzia Askanews). L’evento, ospitato dalla sede bolzanina della Società Dante Alighieri, vedrà la partecipazione straordinaria della fuoriclasse azzurra di tuffi, Tania Cagnotto.

Il volume racconta la storia di 16 atleti arrivati quarti durante il loro percorso sportivo. Un risultato spesso diventato una fonte di forza e successo, celebrando questi piazzamenti a volte dimenticati e mostrando come l’orgoglio e la determinazione possano emergere da una mancata medaglia. Storie che vanno da Nadia Battocletti a Federica Pellegrini, fino a Tania Cagnotto, che sarà ospite dell’evento del 28 gennaio (ore 18.00).

“Ti chiedi perché, cosa è mancato, cosa hai sbagliato, cosa potevi fare meglio – racconta nel libro Cagnotto ricordando i Giochi Olimpici Londra 2012 -. È una domanda, erano tantissime le domande. Cerchi un motivo o comunque anche un errore da parte tua, perché non tutti i quarti posti sono uguali. Se avessi sbagliato completamente un tuffo sarebbe stato più facile, ma non avevo fatto errori. È difficile trovare un motivo, fare un’analisi tecnica o di altro tipo quando perdi per venti centesimi”.

Dopo il quarto posto di Londra, Tania Cagnotto va a medaglia a Rio 206. “Oggi ho la fortuna di poter dire che veramente Londra mi ha insegnato tantissimo, forse senza quella delusione non sarei neanche arrivata così bene a Rio e non avrei neanche mai avuto l’opportunità di vincere un Mondiale”.