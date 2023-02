C’è anche quella anarchica tra le piste seguite dai carabinieri che indagano su una bomba carta fatta esplodere a Napoli, in via Monteoliveto, davanti la sede centrale delle Poste. L’ordigno è stato fatto esplodere in una via molto frequentata e in un luogo non distante dal comando dei carabinieri. Al momento non c’è stata comunque nessuna rivendicazione.