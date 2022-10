Bomba sporca, scoppia la polemica. Mosca: Provocazione di Kiev. Ucraina: Pretesto per genocidio

Il ministro della Difesa russo, Serghei Shoigu, ha avuto oggi un colloquio telefonico con il suo omologo francese, Sebastien Lecornu, al quale ha espresso i timori di Mosca per “possibili provocazioni militari” da parte dell’Ucraina con l’uso di una “bomba sporca“. Lo ha reso noto il ministero della Difesa russo, come riporta Interfax. “Cosa abbiamo già sentito dalla Russia? Una bugia sul nazismo, sullo sviluppo delle armi nucleari e sui piccioni combattenti. Cosa stiamo ascoltando ora? “bomba sporca”, “far saltare in aria la diga”. È anche questa una bugia. Non esiste una “bomba sporca”. Solo sporchi tentativi di giustificare il genocidio con una nuovo falsità”. Lo ha scritto su Twitter Mykahilo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.